Sempre que eu escrevo sobre seguros, recebo comentários de que eles são caros. Entretanto, muitos que acreditam que seguro é caro não sabem que eles próprios podem se aproveitar. Sim, há uma estratégia que equivale a você vender seguro contra queda do mercado de ações. Tem coragem de entrar? Explico como funciona.

A estratégia Covered Call é muito empregada por investidores para proteção ou ganho extra. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Uma seguradora aufere ganhos coletando prêmios de seguros de forma que esses prêmios compensem as perdas geradas pelos sinistros.

Esse processo pode ser replicado no mercado de ações e é realizado por uma série de investidores como alternativa de obtenção de renda mensal, mas com menor risco que o normalmente atribuído ao mercado acionário. Se bem implementada, pode resultar em rendimentos superiores a algumas vezes o retorno do CDI.

Quando se fala em obter uma renda no mercado de ações, pensa-se imediatamente nos dividendos distribuídos pelas empresas.

Entretanto essa não é a única forma e nem a que possui menor risco.

Outra estratégia empregada por investidores institucionais e individuais é a chamada "Covered Call" (call coberta). No Brasil, essa estratégia também é chamada de financiamento com opções de compra ou lançamento coberto.

Para montar a operação, utiliza-se o derivativo chamado opção de compra (call). Uma call é um direito de comprar um ativo, por um determinado preço, chamado de preço de exercício, e em um momento específico no futuro. O nome call coberta vem pela forma como a operação é estruturada. Explico a seguir.

Como montar a estratégia?

A estratégia é formada pela compra de uma ação e a venda de uma opção de compra sobre a mesma ação. Ou seja, vende-se o direito para que outro investidor possa comprar sua ação por um preço determinado, denominado de preço de exercício, em um momento no futuro.

A venda do direito proporciona o ganho de um prêmio ao vendedor, no caso você investidor.

Esse prêmio se assemelha ao prêmio que se paga a uma seguradora pelo seguro de um carro. Fazendo a analogia ao seguro do carro, o sinistro seria o preço da ação cair e nesse caso, o prêmio recebido pode não ser suficiente para cobrir a perda com a ação que possui.

Por exemplo, vamos montar a operação com a ação preferencial da Petrobrás (código: PETR4) que teve um preço de fechamento nessa segunda-feira de R$28,99 por ação e a opção de compra (call) (código: PETRH299) sobre a mesma ação com vencimento em 18/08/2023, preço de exercício de R$28,69, a qual encerrou hoje ao preço R$1,57.

O preço de exercício é o preço ao qual o comprador terá direito de pagar pela sua ação na data de vencimento. O preço de exercício que proporciona o maior resultado ao investidor costuma ser aquele que está mais próximo do preço do ativo objeto no momento. Entretanto, há um fator mais relevante que abordo no fim do artigo.

Desconsiderando os custos de transação, caso a ação suba e esteja acima de R$27,42 (=28,99 – 1,57) no dia 18/08/2023 – dia do vencimento da opção – o investidor teria algum lucro. Caso contrário, teria prejuízo.

O lucro máximo ocorre se a ação se encerra exatamente ao preço de R$ 28,69 no vencimento.

Nesse caso, você ganhou R$ 1,27 por cada ação.

Observe que o prêmio recebido na venda da opção representa um rendimento de 4,38% (=(28,69 + 1,57 – 28,99) / 28,99) no período de quase um mês.

Esse é um ganho bem acima do CDI no mesmo intervalo de tempo, que seria de 1,05%.

Imagine que se você investe R$ 200 mil nesta estratégia, pode receber cerca de R$ 8,7 mil por mês.

Entretanto, existe um risco de a ação cair, o que chamaríamos de sinistro na linguagem da seguradora e o investidor poderia ter um prejuízo naquele período.

Assim como em um seguro, existem algumas condições ideais para se montar a estratégia que abordarei em seguida.

Quando montar a estratégia?

Uma seguradora pode ajustar o prêmio recebido quando o risco de sinistro se eleva. Por exemplo, o seguro de carro para um jovem é mais caro que para um casal de mais velho. Entretanto, nessa estratégia no mercado financeiro, você não consegue ajustar o preço do prêmio recebido pela sua expectativa de sinistro.

Logo, você só deve montar essa estratégia se acredita que a ação vai seguir subindo, ou pelo menos não vai cair, pois, assim, aufere o prêmio na venda da opção. Portanto, o momento ideal para montar a operação é quando a ação já caiu muito e você acredita que ela não deveria cair mais. Seria equivalente a uma seguradora só vender o seguro para pessoas que ela acredita que não vão bater o carro.

Entretanto, aqui vai um alerta. Ao contrário do que alguns falam, esta estratégia pode proporcionar severas perdas ao investidor no caso de o mercado apresentar desvalorização.

Todo investimento em ações merece cautela. Aqui não é diferente, pois essa estratégia não possui risco similar ao da renda fixa. Essa estratégia não é adequada para o investidor conservador.

Já para aqueles que possuem uma carteira de ações, a realização dessa estratégia é uma boa forma de obter rendimentos adicionais aos dividendos recebidos pela empresa.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

