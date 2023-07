Costumo receber e responder, sempre que possível, e-mails com dúvidas de investidores. Algumas delas são simples e respondo imediatamente. Outras chamam minha atenção pela frequência e, portanto, trago para este espaço para esclarecer.

Transcrevo parte do e-mail que recebi nesta semana de forma a não identificar a pessoa. Ela me autorizou a publicar.

"O que acontece é que eu acabei com minha pequena reserva de R$ 100.000 durante a pandemia. Já consegui voltar a ter a mesma renda mensal e agora começo a ter novamente a reserva de emergência. Tenho 40 anos, mas tenho desespero em pensar no tempo que vou levar para ter aquele montante novamente e te pergunto: Investir muito dinheiro é fácil, me diga se conseguimos fazer pouco dinheiro virar muito sem que isso leve uma vida, por favor."

A pandemia trouxe consequências financeiras terríveis para muitos empresários e trabalhadores. Foi um período em que muitos tiveram que usar as reservas que construíram durante uma vida para suportar a ausência de renda.

Uma analogia para o que ocorreu são as enxurradas que levam imóveis e bens de indivíduos que levaram uma vida para serem adquiridos. Como retomar tudo isso? Quanto tempo levaria?

Você sabe como estas pessoas conseguem retomar a vida e os bens. Elas trabalham o dobro, ou seja, de forma mais intensa, pois aquilo que foi perdido é fundamental.

Nos investimentos, também, não vai ser diferente. O único segredo para antecipar o tempo para atingir o patamar anterior, é poupar mais.

A grande maioria dos indivíduos fica atrás de uma fórmula mágica que multiplique o dinheiro.

Não procure estas fórmulas, pois você vai acabar encontrando várias. Entretanto, elas não funcionam. No mercado existem várias: ganhos explosivos, estratégia fênix, vulcão, day trade eficaz, trade sossegado, método alavanca e outras. Inventei todos estes nomes, mas aposto que se você procurar em qualquer ferramenta de busca, vai encontrar uma com este mesmo nome.

No fim, todas são promessas com um único resultado certo. O único resultado certo que você vai ter é a perda de seu foco. Pois quando vir que uma não funciona, vai procurar outra e outra, seguindo, assim, sem rumo.

Se você está começando ou recomeçando, seu foco deve estar, principalmente, em duas atitudes. Estas duas atitudes são a chave para você acumular mais e em menor tempo.

As duas atitudes são:

1 – Procure elevar sua renda mensal trabalhando mais e de forma escalável; e

2 – Reduza seus custos mensais de forma a sobra uma maior reserva para investimentos.

Nenhuma fórmula de investimento vai te levar de forma rápida e com segurança ao seu objetivo.

Parece simples falando, mas é extremamente difícil. Toda fortuna só foi fácil de ser construída depois que olhamos para trás. Nunca é fácil quando olhamos para frente.

Não é verdade a afirmação de que investir com pouco é mais difícil do que com muito. É o contrário.

Um investidor que tem R$ 50 mil pode aplicar 100% da carteira em CDBs com a taxa mais elevada do mercado se aproveitando da garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Portanto, você pode ter investimentos sem risco algum e com alto retorno.

Já um aplicador que tem R$ 10 milhões não tem a mesma vantagem. Ele não só não consegue aplicar 100% da carteira com garantia do FGC como não consegue colocar nem 2% de sua carteira no CDB de maior retorno do mercado. Ele tem de se contentar com menor retorno nos títulos públicos, ou ter maior risco nos títulos corporativos.

Na parte de renda variável também não é diferente e a liquidez pesa contra o grande investidor.

Portanto, concentre-se nas duas atitudes para elevar sua capacidade de poupança e construa um plano para entender o caminho até seu objetivo.

Em seguida, faça como um maratonista, corra na direção correta e não se preocupe com a linha de chegada. Ela está lá na frente e se você mantiver o ritmo forte e foco, vai ver que durou menos do que imaginava.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

