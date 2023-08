Alguns feitos parecem completamente improváveis quando olhamos apenas para o resultado final. Isto, ocorre muito nos esportes, mas também nos investimentos. Atingir R$ 1 milhão de patrimônio financeiro parece muito distante e improvável. Entretanto, este objetivo pode estar mais próximo do que você imagina. Entretanto, para atingir, serão necessários dois fatores.

Dois fatores separam você de sua meta milionária. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Além de vencer sua descrença, dois elementos separam você de atingir este objetivo: disciplina e paciência.

Escolhi explicar como atingir R$ 1 milhão usando apenas CDBs, porque é um instrumento financeiro simples, seguro, pois conta com a garantia do FGC e ao alcance da maioria. Atualmente, há uma ampla oferta de CDBs nas plataformas de distribuição de investimentos online.

Entretanto, não pode ser qualquer CDB. Se você deseja se manter acomodado e não pesquisar um pouco, vai ficar para trás.

Entretanto, não é necessário muito esforço de pesquisa. O maior sacrifício é se desapegar do investimento tradicional no banco grande. CDBs de bancos grandes não remuneram o suficiente.

Vou apresentar duas formas de você buscar estes objetivos, mas a segunda alternativa é a que eu mais indico.

A primeira forma é mais natural aos investidores, mas você vai ter de poupar mais mensalmente. Você vai investir apenas em CDBs com retorno de 115% do CDI ou superior. Essa meta é possível, pois há vários CDBs de bancos médios com retorno superior a este. E com um patrimônio menor que R$ 1 milhão, sempre vai ser possível estar dentro do limite de garantia do FGC.

Quem fez isso nos últimos 20 anos e poupou apenas R$ 1.211,00 por mês, hoje tem R$ 1 milhão. Para quem ganha mais de R$ 6 mil mensais, esta meta deveria ser razoável, pois significa você poupar 20% do que ganha. Aprenda a cortar seus custos e verá que é possível.

Vai doer no início como qualquer programa de exercício físico. Mas, com o tempo, a disciplina vira um hábito e a perspectiva de atingir a meta leva à motivação.

A segunda alternativa é você buscar investir em CDBs referenciados ao IPCA que remunerem uma taxa de juros 1,5% acima do título público de cinco anos de vencimento.

Por exemplo, o título público referenciado ao IPCA de prazo de cinco anos rende hoje IPCA+5% ao ano. Logo, você vai selecionar CDBs com retorno de pelo menos IPCA+6,5% ao ano que é 1,5% superior ao 5% de juros real. Hoje há CDBs com retorno de até IPCA+7% ao ano. Portanto, esta é uma meta também muito simples.

Quem seguiu esta meta nos últimos 20 anos, precisou investir apenas R$ 880,00 por mês em CDBs com este retorno.

Óbvio que isso não é uma conta precisa. É fato que as taxas futuras vão ser diferentes das que ocorreram nas últimas décadas.

Não sabemos como devem se comportar as taxas no futuro, mas tenho convicção que se você poupar pelo menos R$ 1 mil por mês em CDBs referenciados ao IPCA de retorno 1,5% acima do título público de cinco anos, você vai chegar lá em um prazo próximo de 20 anos.

O mais difícil nesta meta não é encontrar o CDB, pois há uma ampla oferta com garantia do FGC.

O maior esforço é o de manter a disciplina de poupança, mesmo quando aparecem as tentações de consumo e ter a paciência para esperar o prazo necessário.

Talvez a meta mais adequada para seu caso não seja o R$ 1 milhão. Mas, se o esforço de poupança que você consegue fazer é a metade, busque o objetivo de R$ 500 mil. Para atingir os R$ 2 milhões nos últimos 20 anos, o investidor precisou aplicar o dobro mensalmente.

Não importa qual seja seu objetivo, trace o plano para alcançá-lo e tenha a disciplina e paciência para segui-lo.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

