Naturalmente, não temos o instinto de poupança, nem mesmo para alimentos. A estocagem de alimentos surgiu como uma necessidade. Esse é o problema sempre que não enxergamos a necessidade. Não é simples enxergar as prioridades e necessidades do que precisa ser feito com o dinheiro. Quando nasce um filho, a necessidade fica muito clara. Entretanto, o erro vem em não visualizarmos adequadamente o que deveria ser a prioridade.

Quando nasce sua criança, você já imagina fazer tudo para dar o melhor a ela.

Uma das necessidades básicas de todos nós é uma educação melhor. Você sabe disso.

Entretanto, o melhor não custa pouco e pode sair ainda mais caro dependendo das escolhas dela. Desta forma, a maioria dos pais logo pensa em poupar para a faculdade. A necessidade faz a coisa acontecer.

O Tesouro Nacional junto com a B3, na plataforma do Tesouro Direto lançaram na semana passada o título Educa+ para ajudar pais com esta necessidade. A proposta é muito interessante, mas pode desvirtuar o que deveria ser prioridade.

Assim como o título Renda+ procura facilitar o processo de planejamento e poupança de um indivíduo para sua aposentadoria, o Educa+ visa o pagamento da futura faculdade de seus filhos.

É fácil ver a necessidade de financiar a faculdade de um filho. Já a aposentadoria, costuma ser colocada de lado e encarada como algo que pode esperar.

Lógico que o melhor seria poupar para os dois objetivos. Entretanto, nem sempre isto é possível. Assim, escolhas precisam ser feitas.

Portanto, qual deveria ser sua prioridade de poupança, a faculdade para os filhos ou sua aposentadoria?

Fiz esta pergunta em meu Instagram e para minha surpresa, 71% dos que responderam concordaram comigo

Poupar para sua aposentadoria é mais importante que para a faculdade de seu filho.

Muitos pais podem dizer que eu afirmo isso porque eu não tenho filho. Realmente, não tenho filho. Gosto de pensar que isto me ajuda a pensar mais racionalmente nesta questão.

Talvez, você imagine que esta atitude de priorizar sua aposentadoria seria egoísta, mas é o contrário. Vou explicar em seguida porque não é.

Há quatro motivos que justificam a poupança para a aposentadoria ser sua prioridade:

I – Seu filho pode contrair um financiamento para custear a faculdade, mas você nunca vai conseguir empréstimo para financiar sua aposentadoria;

II – A aposentadoria demanda um maior esforço de poupança. Se você poupar de forma disciplinada visando sua aposentadoria, em 17 anos, quando seu filho for para a faculdade, você vai ter mais que o suficiente para ajudar ele se assim for preciso e você desejar;

III – Se você poupar apenas para a faculdade, corre um grande risco de ao chegar no momento da faculdade, o valor poupado não ser suficiente para a faculdade e você estar muito atrasado para iniciar a poupança para sua aposentadoria;

IV – Como um bom pai, você não deveria desejar ser um peso financeiro para seu filho. Em muitas famílias, no instante em que o filho está constituindo sua família, os pais estão se aposentando. Nenhum filho vai deixar os pais passarem dificuldade. Então se você não poupou o suficiente, seu filho vai ter de fazer um esforço duplo. Assim, poupar para sua aposentadoria é aliviar uma futura preocupação para seus filhos. Lembre-se que, no futuro, este esforço será ainda maior, pois estamos vivendo mais.

Portanto, da mesma forma que no avião em que você é orientado a colocar sua máscara de oxigênio primeiro antes de colocar na criança ao seu lado, também nos investimentos, primeiro você deve salvar sua aposentadoria.

