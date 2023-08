A valorização recente do Real de R$ 5/ Dólar para R$ 4,87/ Dólar junto com a alta dos juros no exterior, desperta dúvidas nos investidores. A principal delas é: será que esse foi um bom investimento nos últimos anos? Simulo estes investimentos de renda fixa com alternativas no Brasil de mesmo risco e menor e explico o que parece mais adequado em termos de retorno por risco.

Comparo quatro alternativas de renda fixa brasileira de menor risco com a alternativa internacional. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Títulos de empresas brasileiras com 10 anos de vencimento eram negociados no exterior nesta semana entre 6,5% e 8,5% ao ano. Por exemplo, o título da Petrobras com vencimento de 2033 era negociado a 6,8% ao ano em dólar. Já o título da CSN de 2031 remunerava 8,4% ao ano em dólar. Podemos assumir uma taxa de juros média de 7,5% ao ano em dólar para boas empresas brasileiras.

Essa taxa é uma das mais altas para estes títulos nos últimos 16 anos. Isso ocorre, pois a taxa de juro do título público americano de 10 anos, que é a referência, não atinge o patamar de 4,3% ao ano desde 2007.

Entretanto, nossos juros também ainda estão muito elevados. Portanto, é importante entender se considerando a taxa de juro de títulos no Brasil e no exterior qual teria sido o melhor investimento nos últimos 24 anos, ou seja, desde agosto de 1999.

Investir em um título de uma empresa brasileira emitido no Brasil ou no exterior tem risco similar quando usamos o critério de risco de crédito.

Entretanto, quando o critério é o risco de mercado, os títulos no exterior são mais arriscados, pois o câmbio tem volatilidade maior que o IPCA ou o CDI, que são as referências de indexação no Brasil.

Assim, o investimento no exterior acaba sendo algo mais arriscado, pois possui risco de crédito similar, mas maior risco de mercado.

Muitos títulos de renda fixa emitidos por empresas no Brasil têm a vantagem de isenção de IR para pessoa física. Atualmente, esses títulos são negociados com taxa média de IPCA+6,5% ao ano. Vamos usar estes títulos para comparar, pois possuem o mesmo risco de crédito, mas menor risco de mercado.

Vou também comparar com outras três possibilidades de menor risco de crédito e de mercado. CDBs, dentro da garantia do FGC, rendendo IPCA+6% ao ano, 115% do CDI e 100% do CDI, são alternativas de investimento para comparação.

Evolução de um investimento de R$100 mil em ago/1999 em quatro alternativas de investimento em renda fixa brasileira e uma internacional. Todos os investimentos já líquidos de IR. - Michael Viriato

O gráfico acima apresenta a evolução de um investimento de R$100 mil em agosto de 1999 até hoje nas quatro alternativas de investimento em renda fixa no Brasil e na linha vermelha o investimento em Bonds brasileiros rendendo dólar +7,5% ao ano.

Para manter todos os investimentos na mesma base de comparação, considerei todas as aplicações com seu rendimento líquido de IR.

Perceba que líquido de IR, o investimento internacional perdeu inclusive do CDI.

O pior resultado do investimento internacional é explicado em parte pela maior carga de imposto de renda nesta aplicação. Também, deve-se considerar que o câmbio tende a render menos que o IPCA no longo prazo.

Lembre-se que a aplicação brasileira de risco mais próximo da renda fixa internacional, ou seja, em Bonds corporativos são as debêntures, CRAs e CRIs isentos de IR, representados no gráfico pela linha azul. Apesar destes últimos terem menor risco, eles apresentaram um resultado final de mais que o dobro dos Bonds em dólar.

O investimento de R$ 100 mil em uma debênture isenta de IR rendendo IPCA+6,5% ao ano encerrou o período com valor de R$ 1,68 milhões. Enquanto o mesmo investimento em um título rendendo dólar +7,5% aa, quando retirados os impostos, alcançou apenas R$ 0,78 milhões.

Aplicação Retorno líquido de IR anualizado (dos últimos 24 anos) IPCA + 6,5% (Isento IR) 12,50% 115% CDI (Líq IR) 10,98% IPCA + 6,0% (Líq IR) 10,12% CDI (líq IR) 9,49% Dólar + 7,5% (líq IR) 8,91%

O retorno anualizado e líquido de IR em todo o período analisado para as cinco alternativas de renda fixa é apresentado na tabela acima.

Não sabemos com certeza como as variáveis dólar, CDI e IPCA irão se comportar no futuro. Entretanto, uma amostra de quase meio século é razoavelmente boa para comparação, pois inclui momentos favoráveis e desfavoráveis para todas estes índices.

Neste sentido, considero investimentos de crédito corporativos de boas empresas com taxas acima de IPCA + 6% ao ano isento de IR ou acima de 14% ao ano prefixada como boas aplicações para o longo prazo. Principalmente, considerando a perspectiva de queda de taxas de juros que deve ocorrer nos próximos anos.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.