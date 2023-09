No livro Psicologia Financeira, o autor Morgan Housel conta a história de Ronald Read. Ele foi um faxineiro e frentista americano que ao morrer em 2014 deixou uma fortuna de US$ 8 milhões. Housel comenta que no mesmo ano de 2014, faleceram quase 3 milhões de americanos, mas apenas 4 mil deixaram fortunas de mais de US$ 8 milhões. A pergunta que fica é: o que fez com que um faxineiro estivesse entre os 2% mais ricos americanos que morreram naquele ano?

O segredo de como um faxineiro se tornou um dos homens mais ricos nos EUA pode ser seguido por todos. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Getty Images via AFP

Tenho certeza de que vai ter alguém comentando que isso só é possível porque foi nos EUA e que no Brasil não seria possível.

Tenho de discordar de você que pensou desta forma.

Sim, é possível. Sem dúvida não é provável. Assim como não era provável que um faxineiro americano também alcançasse este feito.

Sabe qual a média salarial de um faxineiro nos EUA?

a) US$ 10,5 mil/ mês

b) US$ 8,5 mil/ mês

c) US$ 5,5 mil/ mês

d) US$ 2,5 mil/ mês

Quanto você acredita que na média um brasileiro que ganha R$ 50 mil por mês poupa?

Usualmente, acreditamos que apenas aqueles que ganham fortunas conseguem poupar. Sim, estes deveriam ter muito mais capacidade de poupança. Mas, acredite, poucos o fazem.

Já conheci trabalhadores que ganhavam R$ 10 mil/ mês e possuíam patrimônio de alguns milhões. Assim como, tive contato com várias pessoas que ganhavam R$ 50 mil e não conseguiam ultrapassar dos R$ 200 mil em investimentos.

Segundo pesquisei na internet, um faxineiro americano ganha uma média de US$ 15/ hora. Assumindo que ele trabalhe 8 horas por dia e 21 dias por mês, sua renda seria de US$ 2500 mensais.

Não adianta dizer que em Reais isso vale mais. Qualquer um com essa renda nos EUA também se sente em desvantagem para poupar.

Apenas três fatores separam você de se tornar um milionário como Ronald Read: tempo, poupança e saber onde investir.

Read viveu 92 anos, ou seja, foi muito tempo de poupança. Assumindo que ele começou a trabalhar aos 22 anos, mas provavelmente foi antes, ele deixou o dinheiro rendendo por pelo menos 70 anos.

O tempo de investimento é crucial na mágica dos juros compostos.

Saber cortar custos e poupar uma proporção maior do portfólio é o segundo fator mais relevante.

Por fim, saber onde aplicar. Aqui no Brasil, temos uma vantagem. As taxas de juros são elevadas. Torna tudo mais simples.

Como Ronald Read poderia ter feito no Brasil?

Se ele ganhasse R$ 2,5 mil, bastaria poupar R$ 660,00 por mês ou seja 26,4% de sua renda. Vamos manter o prazo de 70 anos e considerar que ele aplicasse apenas em renda fixa com retorno de IPCA+6% ao ano, por exemplo, em CDBs.

Depois desse prazo, ele teria R$ 8 milhões a valores de hoje, ou seja, corrigidos pela inflação.

Você acha que não consegue poupar R$ 660,00 por mês ou você não quer fazer o esforço necessário?

Vai ser necessário um esforço razoável de poupança. Vai demandar muita paciência e disciplina. Mas, você também pode ser um Ronald Read no Brasil e estar entre os 2% mais ricos, mesmo ganhando menos que estes mais ricos e sem correr muito risco.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.