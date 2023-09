Saber como avaliar o desempenho de um investimento é um dos fatores mais importantes na construção de uma grande fortuna. Muitos dos erros cometidos ocorrem pela ansiedade provocada pela oscilação de preços. A ansiedade faz com que se venda na baixa e se compre na alta dos preços. Então, como avaliar o desempenho sem olhar o preço?

Um fator é mais importante que os preços dos ativos no acompanhamento dos investimentos. REUTERS/Brendan McDermid ORG XMIT: PPP - NYK502 - REUTERS

É evidente como o mês de setembro tem provocado ansiedade entre os investidores.

A Bolsa segue em seu segundo mês de desvalorização, mas ainda pior foi o desempenho dos títulos de renda fixa de longo prazo.

Um dos títulos mais comprados na plataforma do Tesouro Direto, o Tesouro IPCA 2035 se desvalorizou 5,24% neste mês até ontem. E este nem foi o pior. O título Renda+2065 despencou 18,74% no mesmo período.

Essa oscilação provoca no investidor a dúvida se a decisão anterior foi correta e se não seria melhor sair antes de perder mais.

Quando vemos o preço de algo caindo, acreditamos que a queda pode não ter fim.

Esse medo pode até ser verdade com ações específicas. Entretanto com renda fixa e, principalmente, com títulos seguros como os títulos públicos, esse pensamento é exagerado.

O problema é que, na maioria das vezes, o investidor acompanha apenas o preço. Ainda pior, compara mensalmente a evolução com o CDI e deseja ganhar todos os meses deste.

Nesse momento em que o Banco Central já afirmou que as taxas de juros irão cair ainda mais, é preciso ter paciência. Com a queda da Selic, as taxas dos títulos de prazos mais longos devem convergir para baixo novamente.

Sim, pode demorar, mas daí vem a importância de entender que não se pode esperar ganhar do CDI todos os meses em um investimento de prazo de vencimento de 3, 5, 10 ou mais anos.

Logo, a forma ideal de se acompanhar um investimento é por meio do cenário econômico e financeiro sobre o investimento. Por isso, sempre menciono a importância da definição de um cenário antes de investir.

De posse de um cenário, é possível acompanhar não a oscilação dos preços, mas se os fatores econômicos estão convergindo para o que foi planejado.

Se o cenário traçado está se concretizando, tenha paciência e os preços convergirão para o esperado.

A troca de um investimento não deve ser provocada por oscilação de preço, mas pela mudança do cenário. A mudança de preços contém ruído, é passado e depende do humor momentâneo do mercado. O que importa é como os preços devem evoluir para frente e eles convergem para o cenário quando ele está bem estruturado.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

