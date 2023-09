Quem já foi em festa sabe que a hora dos docinhos é o momento em que a festa começa a encerrar. Na festa dos juros altos, já passou a hora dos docinhos e estamos caminhando para o fim da festa. Mas, ainda tem coisa guardada na cozinha. Então, não fique esperando. Vou te contar como estender esta festa.

Na reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) desta quarta-feira a taxa Selic Meta deve ser reduzida de 13,25% ao ano para 12,75% ao ano. Com esta redução, você não vai ter mais 1% ao mês no CDI ou Selic diária.

O CDI e a Selic diária, que remunera os títulos Tesouro Selic, são iguais e têm rendimento de 0,10% abaixo da Selic Meta definida pelo COPOM. Com o corte de 0,5% que deve ocorrer nesta quarta, estas duas taxas passarão para 12,65% ao ano, a partir de quinta-feira .

Uma taxa de 12,65% ao ano equivale a um rendimento mensal de 0,9976% ao mês. Portanto, um retorno menor que o 1% que o retorno sonhado pelos investidores. Mas, ainda deve piorar. Muito em breve esse sonho vai ficar ainda mais distante, pois no início de novembro, a taxa já deve cair novamente mais 0,5% e o aplicador vai passar a ganhar apenas 0,96% ao mês.

Em nove meses, com as quedas de 0,5% esperadas até meados de 2024, o investidor vai estar ganhando apenas 9,65% ao ano a partir de junho do próximo ano, ou seja, 0,77% ao mês.

Quem já teve filho sabe que nove meses passam muito rápido. A queda vai ser muito rápida e quem esperar para tomar decisão, vai perder a oportunidade.

Como falei no início, ainda tem coisa guardada na cozinha para estender a festa. Isso mesmo. Ainda é possível investir em taxas prefixadas de 13% ao ano por longo prazo de emissores privados com garantia do FGC, por exemplo, em CDBs.

Também, é possível investir em títulos de crédito privado de empresas de infraestrutura que remuneram o equivalente a IPCA+6,5% ao ano isento de IR. Como não possuem a garantia do FGC, sua segurança está em investir em empresas boas e pulverizar ao máximo o investimento em vários emissores

Se considerarmos um IPCA de 4,5% ao ano, essa taxa de IPCA+6,5% a.a. equivale a 13,29% ao ano em um título tributado.

Ambos os investimentos podem ser feitos em títulos de 5 anos ou mais e, assim, você pode travar as taxas de juros de mais de 1% ao ano por mais tempo.

Aproveite, pois logo você vai sentir saudades de ganhar o equivalente a 1% ao mês.

