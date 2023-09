Fazer a avaliação de uma empresa é uma tarefa difícil, mas fundamental para o investimento adequado em ações. Fazer esta tarefa para uma centena de empresas é algo reservado apenas para gestoras com equipes de análise. Explico como o pequeno investidor pode se valer de critérios mais simples para selecionar e acompanhar suas empresas.

Apenas três indicadores selecionaram as empresa com melhor rendimento nos últimos 10 anos. REUTERS/Brendan McDermid ORG XMIT: PPP - NYK511 - REUTERS

A empresa MSCI é conhecida pela construção de índices pelo mundo. Estes índices são utilizados para a produção de ETFs (sigla em inglês para Fundos Negociados em Bolsa).

Na elaboração destes índices a MSCI pesquisou bastante sobre quais critérios para seleção de ações e como montar carteiras de ações que melhor representassem os objetivos que o investidor persegue.

Um destes objetivos é o de empresas caracterizadas como de qualidade. Afinal, quem não desejaria ter ações de "qualidade" em sua carteira?

Em seu índice global, que envolve 23 países desenvolvidos e 24 emergentes, o critério da qualidade selecionou as 499 melhores empresas, ou com melhor qualidade.

Este fator qualidade se destaca dentre todos os outros como o muito falado fator dividendo. Na última década, este fator qualidade teve retorno equivalente a 11,9% ao ano em dólar. Nos últimos 12 meses o rendimento foi de 21,3%.

Em ambos os períodos o rendimento é maior que o do índice S&P500.

O fator dividendo rendeu quase metade do fator qualidade. Lembro que os rendimentos incluem o ganho de dividendos e de capital.

Portanto, melhor que empresas pagadoras de dividendos, procure as de qualidade.

O mais interessante é que para a seleção das empresas que formam este fator qualidade são utilizados apenas 3 critérios simples:

1 – Elevado Retorno sobre o capital próprio (ROE);

2 – Estabilidade no crescimento anual de lucros;

3 – Baixa alavancagem financeira, ou seja, baixo endividamento.

Assim, antes de decidir sobre o investimento em uma empresa, se pergunte se a empresa pretendida é uma das que possui maior ROE, melhor estabilidade de crescimento de lucros e menor alavancagem financeira.

Estes simples critérios podem te alertar para que não caia em armadilhas e boatos de mercado.

Tenho certeza de que várias empresas "queridinhas" de investidores individuais há alguns anos e que despencaram de preço seriam reprovadas nestes três simples critérios.

Encerro com uma pergunta e algo para você refletir: Por que ter empresas de baixa qualidade no portfólio quando sabemos que as empresas de melhor qualidade são as que produzem maior resultado para seu portfólio? Cuidado para não ficar preso na armadilha do prejuízo passado e espera da recuperação.

Consulte outros fatores e índices no site da MSCI.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

