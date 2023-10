Quando se trata de finanças pessoais e investimentos, muitos se voltam para técnicas modernas e estratégias avançadas. No entanto, podemos encontrar orientação e sabedoria nas palavras de filósofos antigos, como Confúcio, Epícuro, Sêneca, Diógenes e Sócrates. Embora vivessem em uma época bem diferente da nossa, seus ensinamentos têm uma valiosa aplicação sobre como devemos agir nos investimentos e em nossas finanças pessoais.

Os ensinamentos dos antigos filósofos podem iluminar sua jornada para independência financeira. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP - Getty Images via AFP

A seguir, cito cinco ensinamentos destes filósofos e como eles podem ser aplicados em sua vida financeira:

1. Confúcio e a Magia da Consistência

"Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare."

Em um mundo que frequentemente nos empurra em direção a soluções rápidas e recompensas imediatas, Confúcio destaca a importância da paciência e da constância. No universo dos investimentos, esse princípio pode ser um poderoso alerta. Em vez de buscar o próximo "grande negócio" ou tentar "vencer o mercado" a cada oportunidade, adote uma abordagem de investimento gradual e consistente.

Isso significa regularidade nas contribuições, independentemente do clima econômico. Esta estratégia não apenas proporciona uma base sólida, mas também tira proveito do poder dos juros compostos. Assim, com o tempo, pequenas contribuições consistentes podem levar a um crescimento significativo. Como Confúcio sugere, é a jornada contínua e determinada que, no final, traz os frutos mais abundantes.

2. Epicuro e a Busca pela Satisfação Duradoura

"Não devemos estragar o que temos desejando o que não temos, mas perceber que o que temos foi um dia entre as coisas que apenas esperávamos ter."

Epicuro valoriza o contentamento. No mundo dos investimentos, isso se traduz em resistir ao FOMO (Fear of Missing Out ou medo de perder uma oportunidade, em inglês). Em vez de saltar de um investimento para outro buscando ganhos rápidos, encontre investimentos que ofereçam valor e potencial de crescimento a longo prazo. Resista à tentação de consultar constantemente os rendimentos. Dê tempo para que suas aplicações amadureçam.

3. Sêneca e a Arte de Viver Abaixo de Seus Meios

"Não é o homem que possui pouco, mas o que deseja mais, que é pobre."

O conselho de Sêneca é sobre moderação e satisfação. Em finanças, traduz-se em gastar com consciência. Se você sempre gastar menos do que ganha e investir a diferença, estará construindo uma base sólida para o futuro. Avalie suas despesas, identifique gastos supérfluos e direcione essa economia para investimentos que gerarão retornos no futuro.

4. Diógenes e a Simplificação

"Eu me desfiz de todas as minhas coisas supérfluas, para ganhar o que nunca poderia ser tirado de mim."

Diógenes, o famoso filósofo cínico que vivia de maneira extremamente simples em uma tina, nos ensina o valor da desapego material e da simplicidade. Em termos de finanças e investimentos, isso nos incentiva a descomplicar.

Muitas vezes, nos perdemos em um universo de complexidade com múltiplas contas, diversos investimentos não relacionados e estratégias confusas.

Assim, reavalie seu portfólio. Elimine o que não está servindo aos seus objetivos e simplifique sua abordagem.

Um portfólio mais enxuto e bem gerenciado pode, muitas vezes, proporcionar melhores resultados do que um complexo e disperso. A simplicidade, em sua essência, proporciona clareza e foco, duas qualidades indispensáveis para o investidor bem-sucedido.

5. Sócrates e a Essência da Autoavaliação

"Conhece-te a ti mesmo."

Sócrates valoriza o autoconhecimento. Ao iniciar sua jornada de investimento, dedique um tempo para entender seu perfil de investidor. Por exemplo: você é avesso ao risco ou mais arrojado? Quais são seus objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo?

Ao responder a essas perguntas e alinhar suas estratégias de investimento com seu perfil e metas, você estará mais propenso a manter sua estratégia durante os altos e baixos do mercado.

Ao nos aprofundarmos nas sabedorias destes antigos filósofos, percebemos que suas lições não são apenas para o enriquecimento da alma, mas, também, podem guiar nossas decisões financeiras.

Em um mundo cheio de conselhos voláteis e tendências passageiras, retornar a esses princípios atemporais nos oferece uma verdadeira bússola. Lembre-se de que, assim como a filosofia nos desafia a questionar e entender nosso propósito, também devemos abordar nossas finanças com intenção e reflexão.

Seja abraçando a consistência de Confúcio, a satisfação de Epicuro, a moderação de Sêneca, a simplicidade de Diógenes ou a introspecção de Sócrates, temos ferramentas poderosas para navegar no mar das finanças pessoais.

Assim, ao incorporar esses ensinamentos em sua jornada para independência financeira, não só você deve prosperar economicamente, mas também encontrar uma satisfação mais profunda e duradoura em suas decisões e na vida como um todo.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

