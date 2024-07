Nos últimos cinco anos, as ações da Nvidia subiram 3.051%. Essa valorização é tão impressionante que podemos perder a noção do que representa. Esse retorno equivale a uma alta de 99,4% ao ano desde o final de 2019, ou seja, quase como se as ações dobrassem de valor a cada ano. A dúvida que muitos investidores têm é: seria possível ocorrer a mesma variação nos próximos cinco anos?

Painel da Nvidia em Taiwan. REUTERS/Ann Wang - Ann Wang/REUTERS

De forma geral, somos adeptos de tendências. Quando visualizamos dois pontos, traçamos uma reta e acreditamos que o próximo ponto estará em cima, seguindo essa reta. O mesmo ocorre com a evolução dos preços de ações. Nos últimos cinco anos, as ações da Nvidia surpreenderam. A valorização não foi injustificada, pois os resultados foram muito melhores do que a maioria esperava. O reflexo do crescimento dos lucros foi a valorização das ações.

No entanto, a valorização não foi uma linha reta ascendente. Entre 2020 e 2024, as ações subiram em cada ano 122%, 126%, -50%, 239% e 165%, respectivamente. Quando olhamos para o passado, a queda de 2022 passa despercebida e temos a sensação de que houve valorização em todos os anos. Mas ainda resta a dúvida: será que o preço das ações pode saltar novamente 120% e subir para USD 289 por ação?

Frequentemente, acompanhamos o valor da ação e esquecemos de considerar o valor de mercado total das ações para entender se faz sentido. Com a atual cotação, o valor de mercado das ações da Nvidia é de USD 3,2 trilhões. Se esse valor subir 120%, ele se transformará em USD 7 trilhões. Mas o que significa esse número de USD 7 trilhões?

Segundo os portais Wikipedia e Statista, o valor de mercado de todas as ações da terceira maior Bolsa de valores do mundo, a Euronext Europeia, é de USD 7,2 trilhões. E se acreditarmos que a Nvidia dobrará novamente em cada um dos próximos três anos, qual seria seu tamanho? Se a partir de hoje, a Nvidia dobrar em cada um dos próximos três anos, ela será maior do que a soma atual de todas as ações da maior Bolsa do mundo, a Bolsa de Nova Iorque (NYSE).

Não se pode dizer que é impossível, mas parece improvável. Não precisa nem dizer que, se nos próximos cinco anos ocorrer a mesma variação percentual de preços nas ações da Nvidia que ocorreu nos últimos cinco anos, seu valor de mercado será próximo da soma de todas as ações de todas as empresas negociadas no mundo.

Lógico que toda valorização deve ser justificada pelo crescimento dos lucros. Se os lucros continuarem subindo fortemente, podemos ver novas valorizações. Entretanto, não parece provável que o lucro dobre a cada ano nos próximos cinco anos. Setores de tecnologia são altamente competitivos e tendem a mudar rapidamente. Além disso, onde há lucros, sempre aparecem novos investimentos para concorrer e criar tecnologias que disputem esses recursos.

Portanto, é preciso tomar cuidado com o entusiasmo em relação a uma única empresa e sempre lembrar que ações são um investimento de risco e que empresas são dinâmicas. Seus resultados, especialmente no setor de tecnologia, podem mudar rapidamente.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

