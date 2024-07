Neste fim de semana, tive a oportunidade de participar de um evento de lideranças promovido pela XP Investimentos em Montevidéu, capital do Uruguai. Entre diversas palestras inspiradoras, uma se destacou pela profundidade e aplicabilidade dos ensinamentos compartilhados: a apresentação do campeão olímpico e velejador Robert Scheidt. Ele compartilhou 11 lições valiosas que aprendeu ao longo de sua carreira, muitas das quais acredito que sejam extremamente relevantes para quem deseja alcançar sucesso nos investimentos pessoais. A seguir, relaciono as 9 lições mais impactantes de Scheidt com atitudes essenciais que investidores devem adotar para alcançar o sucesso em seus investimentos.

Evento de lideranças da XP Investimentos em Montevideu. Na foto, diretores e sócios da XP Investimentos, dentre eles, Guilherme Benchimol, junto com o velejador Robert Sheidt. - Michael Viriato/Michael Viriato

1. Objetivos: tenha objetivos bem definidos

Ter objetivos claros é a base para qualquer estratégia de investimento bem-sucedida. Assim como um velejador precisa saber exatamente para onde está indo, um investidor deve ter metas financeiras específicas e mensuráveis. Isso pode incluir objetivos como poupar para a aposentadoria, comprar uma casa ou financiar a educação dos filhos. Objetivos bem definidos ajudam a manter o foco e a disciplina necessários para seguir o plano de investimento.

2. Construa um planejamento sólido para atingir os objetivos

Após definir os objetivos, é crucial elaborar um plano detalhado para alcançá-los. No esporte, isso envolve um treinamento rigoroso e estratégias de competição bem delineadas. Nos investimentos, um planejamento sólido inclui a diversificação de portfólio, a escolha de produtos financeiros adequados ao perfil de risco e horizonte de investimento, além de uma análise constante do mercado e das oportunidades que surgem.

3. Vão ocorrer obstáculos. Tenha resiliência. As derrotas são oportunidades de aprendizado. Tenha satisfação com as pequenas evoluções

A resiliência é uma característica fundamental tanto no esporte quanto nos investimentos. No mundo dos investimentos, haverá inevitavelmente momentos de perdas e frustrações. No entanto, essas situações devem ser vistas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho ajuda a manter a motivação e a perspectiva positiva.

4. Você deve encarar os eventos como um lutador, não como uma vítima. Supere. Tenha equilíbrio

Encarar desafios com uma mentalidade de lutador é essencial. Nos investimentos, isso significa não se deixar abater por crises financeiras ou volatilidades do mercado. Em vez disso, é importante manter o equilíbrio emocional, avaliar racionalmente as situações e buscar soluções proativas para superar adversidades.

5. Saia da zona de conforto. Tente evoluir constantemente

Assim como Scheidt busca constantemente aprimorar suas habilidades, investidores devem estar dispostos a sair da zona de conforto e explorar novas oportunidades de investimento. Isso pode incluir aprender sobre novos ativos como investimentos alternativos, ou adotar novas estratégias de diversificação.

6. Não tenha medo das mudanças

Mudanças são inevitáveis e muitas vezes necessárias para o crescimento. No mundo dos investimentos, isso pode significar ajustar o portfólio em resposta a novas tendências econômicas ou à evolução dos objetivos pessoais. Ter flexibilidade e abertura para mudanças permite que o investidor se adapte e aproveite novas oportunidades.

7. Trabalho em equipe. Em conjunto você vai mais longe

Embora o investimento possa parecer uma atividade individual, a colaboração e o trabalho em equipe são extremamente valiosos. Consultar especialistas financeiros, trocar experiências com outros investidores e participar de grupos de discussão podem proporcionar insights valiosos e ajudar a tomar decisões mais informadas.

8. Não tente controlar fatores incontroláveis. Adapte-se

Uma lição crucial é reconhecer que não podemos controlar tudo. No esporte, fatores como o clima são incontroláveis e exigem adaptação. Nos investimentos, flutuações de mercado, mudanças políticas e econômicas estão fora do nosso controle. O importante é focar no que pode ser controlado, como a diversificação e o gerenciamento de riscos, e adaptar-se às circunstâncias.

9. Tenha confiança, mas também humildade

Confiança é essencial para tomar decisões firmes e bem informadas, mas a humildade é igualmente importante para reconhecer quando é necessário buscar ajuda ou ajustar a estratégia. Investidores bem-sucedidos mantêm um equilíbrio saudável entre confiança em suas decisões e humildade para aprender continuamente e admitir erros.

Em suma, as lições de Robert Scheidt não são apenas para atletas de alto desempenho, mas também para todos que buscam sucesso nos investimentos pessoais. Ter objetivos claros, um planejamento sólido, resiliência, mentalidade proativa, disposição para sair da zona de conforto, adaptabilidade, trabalho em equipe, aceitação de fatores incontroláveis e um equilíbrio entre confiança e humildade são atitudes que podem levar qualquer investidor a alcançar seus objetivos financeiros com sucesso.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.