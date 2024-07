Desde o mês passado, o governo federal e o congresso discutem a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) nos planos de previdência privada. Até o momento, apenas poucos estados cobram o imposto no caso de herança. No entanto, ao longo do último mês, a cobrança foi incluída, depois retirada e incluída novamente, como divulgado aqui na Folha. Não há dúvida de que, se não for agora, grandes são as chances de a cobrança voltar no futuro. O questinamento que muitos me fizeram é: com esta cobrança, a previdência privada perde a atratividade?

Necessidade do governo em arrecadar pode tirar parte dos benefícios da previdência privada. - Carolina Daffara

A resposta direta é não. A previdência privada continua sendo um veículo interessante, mesmo com esta cobrança. De fato, com a incidência do ITCMD, ela perde um dos benefícios fiscais. Entretanto, ainda há outros benefícios além deste imposto específico.

É importante lembrar que todo o patrimônio de um indivíduo deixado como herança está sujeito à incidência do ITCMD. Atualmente, a maioria dos estados tem uma alíquota fixa para este imposto, mas conforme a mudança legislativa do ano passado, todos devem passar para um modelo de cobrança progressiva. Em um artigo anterior, já discuti o Projeto de Lei do Estado de São Paulo, que trata desta alteração e que está em fase de análise.

Caso a previdência privada passe a ser tributada, apenas o seguro de vida será um veículo de sucessão isento do tributo. Entretanto, há outros benefícios na previdência.

Dentre os benefícios fiscais que a previdência mantém, podemos citar: ausência de come-cotas, não incidência de IR em portabilidades, além da postergação e redução de alíquota de IR sobre a renda aplicada no PGBL. Estas já são excelentes vantagens que destacam o veículo frente a outras aplicações similares como os fundos de investimentos.

Adicionalmente, a previdência privada ainda se mantém fora do processo de inventário, estando livre das custas deste processo e sendo de mais fácil e rápido acesso que outros bens. Assim, ela continuará sendo um veículo adequado para sucessão patrimonial, mesmo com a incidência do ICMD.

Mesmo com estas vantagens, a escolha de qual fundo de previdência investir deve ser feita com muita atenção. A escolha do fundo errado pode reduzir ou até acabar com parte das vantagens. Portanto, é necessária uma boa análise do produto e cenário antes de investir, assim como um acompanhamento periódico para avaliar a troca.

Portanto, a previdência privada continua a oferecer um conjunto robusto de benefícios fiscais e processuais que a tornam uma opção atrativa para planejamento sucessório. A possibilidade de manutenção de vantagens como a ausência de come-cotas e a não incidência de IR em portabilidades reforça sua posição como um veículo financeiro estratégico, mesmo diante desta possível mudança tributária.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

