Neste fim de semana, recebi uma pergunta de um leitor bastante interessante. Embora a pergunta não seja exatamente a do título, a interpretação é semelhante. A questão foge do senso comum, pois geralmente o interesse é em levar recursos para o exterior, e não o contrário. Vamos analisar se a pergunta faz sentido.

No e-mail, o leitor descreveu a seguinte situação: "Me mudei para Portugal e comprei um apartamento lá. Entretanto, mantive o recurso para pagar a compra no Brasil."

Em seguida, ele apresentou duas questões:

Após essa forte alta do Dólar e do Euro, seria vantajoso financiar a compra com um empréstimo em Portugal a juros de 3,5% ao ano e manter os recursos no CDI no Brasil? Como se proteger da variação cambial se a opção escolhida for manter os recursos no Brasil?

Note que a pergunta não é exatamente a do título. No entanto, se uma renda fixa brasileira for mais vantajosa que o empréstimo em Euros, contratar o empréstimo em Euros e manter o dinheiro aplicado aqui é como se você estivesse fazendo esta operação.

Para padronizar a nomenclatura, quando eu mencionar Euro, refiro-me à cotação do câmbio Reais/Euro.

Lembre-se de que um financiamento imobiliário é um compromisso de longo prazo, geralmente de 20 anos ou mais. Vamos começar avaliando o desempenho de um investimento ou dívida a Euro+3,5% ao ano. O gráfico abaixo mostra a evolução de um investimento de R$ 100 mil no final de 2003 nos três indicadores: IPCA+6% ao ano, CDI e Euro+3,5% ao ano.

Evolução de um investimento de R$ 100 mil desde 2003 em três indicadores: IPCA+6% ao ano, CDI e Euro+3,5% ao ano. - Michael Viriato

Observe que o melhor dos três, o investimento a IPCA+6% ao ano, rendeu mais de três vezes o investimento a Euro+3,5% ao ano. O CDI também superou o Euro+3,5% ao ano, valorizando-se 2,44 vezes.

Portanto, olhando apenas para o retorno passado, tomar o empréstimo em Euros e pagar o imóvel, mantendo o dinheiro a IPCA+6% ao ano, teria sido mais vantajoso. É razoável estimar que, se o Euro ou Dólar se valorizarem, esse movimento vai inevitavelmente impactar o IPCA, que tende a subir de forma defasada.

Entretanto, não podemos considerar apenas o retorno, especialmente quando há uma variável tão volátil quanto o câmbio envolvida.

Para investidores conservadores, não recomendaria este tipo de operação, pois haverá anos de forte valorização do Euro. Investidores conservadores podem não suportar a oscilação e serem tentados a comprar Euro justamente no pior momento.

É preciso entender que existe um risco envolvido nesse descasamento de moedas e taxas, mas acredito que ele tende a ser vantajoso. Isso ocorre porque o IPCA tende a subir mais do que a desvalorização do câmbio no longo prazo. Além disso, há uma vantagem nas taxas de juros a favor do investimento em IPCA+.

Quanto à segunda pergunta, contratar proteção cambial eliminaria qualquer vantagem da operação acima, devido aos custos de hedge. Portanto, se o objetivo é não correr o risco cambial, é melhor fazer a remessa para o exterior, pagar o imóvel e descartar o financiamento em Euros.

Como somos um país emergente e temos os riscos inerentes a essas economias, nossos juros são mais elevados, o que, no longo prazo, tende a compensar os riscos das variações cambiais. No entanto, haverá períodos de retornos desfavoráveis. Assim, investimentos que resultem em descasamento de moedas devem ser realizados apenas dentro do perfil do investidor e restritos a uma parte do patrimônio, de forma a não comprometer o todo.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

