Imagine que você está avaliando o preço do apartamento de seu vizinho no Brasil. Com a desvalorização do real, o valor desse imóvel em dólares cai, mas o imóvel em si não mudou: tem a mesma localização, o mesmo tamanho, as mesmas condições e a mesma renda esperada de aluguel. Avaliar o preço apenas pela conversão cambial seria enganoso, pois o que realmente importa é o valor do imóvel no mercado brasileiro.

Operador de mercado na Bolsa de Frankfurt na Alemanha. - DANIEL ROLAND/AFP

Agora, aplique essa lógica ao mercado de ações. Muitos influenciadores financeiros dizem que o Ibovespa está "barato em dólar" quando o real se desvaloriza. Isso pode parecer uma grande oportunidade para investidores estrangeiros, já que o índice fica mais acessível em termos de dólar. No entanto, esse raciocínio é superficial e enganoso.

O valor de um índice de ações como o Ibovespa está diretamente ligado aos fluxos de caixa das empresas que o compõem, e esses fluxos são gerados em reais. O investidor estrangeiro não está comprando um produto simples, como um doce, mas sim um ativo que precisa gerar retorno no futuro. E esse retorno é baseado na economia brasileira, na moeda local para a maioria das empresas. Portanto, o simples fato de o Ibovespa estar mais barato em dólares não significa que ele está subvalorizado em termos de fundamentos.

A única situação em que essa lógica faria algum sentido seria no caso de empresas exportadoras. Para essas empresas, a desvalorização do real pode significar um aumento de receita, já que seus produtos ficam mais competitivos no exterior e sua receita em moeda estrangeira, quando convertida para reais, cresce. Mas mesmo nesse caso, o foco deve ser nas perspectivas de receita e lucro dessas empresas, e não apenas na taxa de câmbio.

O que muitas pessoas não percebem é que essa ideia de "Ibovespa barato em dólar" é, na verdade, uma aposta na valorização futura do real. Se o real continuar desvalorizado, o retorno em dólares para o investidor estrangeiro não melhora. Em outras palavras, o Ibovespa só estará realmente "barato" se houver uma expectativa de recuperação da moeda local, o que muitas vezes é uma aposta arriscada.

É incoerente que alguns dos mesmos influenciadores que dizem que o Ibovespa está barato em dólar recomendem, ao mesmo tempo, que se compre dólares. Afinal, se o real está subvalorizado e o Ibovespa está "barato" por conta disso, por que comprar dólar? Essa contradição evidencia a falta de consistência nesse tipo de análise.

O valor real de um índice como o Ibovespa não pode ser medido apenas pela conversão cambial. O que importa são os fundamentos das empresas que compõem o índice e o ambiente econômico brasileiro, que determinará o retorno futuro. Uma análise superficial baseada apenas no preço em outra moeda pode levar a decisões de investimento equivocadas.

Portanto, cuidado com o discurso de "Ibovespa barato em dólar". No fim das contas, o que define o valor de um ativo é a capacidade das empresas de gerar lucro em sua economia local. Para tomar decisões sólidas, é fundamental olhar para os fundamentos econômicos e para o desempenho esperado das empresas, independentemente da flutuação cambial.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

