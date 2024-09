Você já parou para pensar como seria comprar um imóvel com um desconto de 50% ou mais? E se, além disso, ele se valorizasse com a inflação, garantindo segurança e crescimento ao longo dos anos? Agora, imagine que esse "imóvel" não apenas acumula valor, mas também está blindado contra processos judiciais e custos de inventário, pronto para ser transmitido aos seus herdeiros sem complicações. Esse "imóvel" pode ser comparado ao seguro de vida inteira, uma estratégia muitas vezes subestimada, mas essencial para quem planeja a proteção da família e do patrimônio ao longo do tempo.

Outdoor em Nova Iorque que apresenta frase em inglês: Gastamos mais tempo nos preocupando com aposentadoria do que nos planejando para ela. O mesmo se aplica a tudo relativo a morte, sucessão e proteção da família e do patrimônio. - Michael Viriato

Muitas vezes, investidores focam exclusivamente em maximizar seus retornos, esquecendo-se de que parte do planejamento financeiro envolve proteger o que já foi conquistado. O seguro de vida inteira vai além de uma simples apólice de proteção em caso de morte: ele funciona como uma reserva blindada, que não sofre com as intempéries do mercado, processos judiciais ou a burocracia de inventário.

Ainda há quem veja o seguro como uma despesa, algo que gera custos sem um retorno imediato. Eu mesmo, por muito tempo, pensei assim, até entender o produto e benefícios. Hoje, percebo o quanto perdi e me arrependo de não ter contratado esse tipo de proteção anos atrás, quando os prêmios eram mais acessíveis pela idade. Felizmente, ainda sou saudável, o que me permitiu contratar o seguro sem maiores complicações.

Contudo, conheço clientes que se arrependem ainda mais, pois ao esperarem demais, desenvolveram enfermidades e tiveram suas propostas recusadas por seguradoras, ou enfrentaram prêmios muito mais elevados, pois a idade pesa contra de forma exponencial.

Para entender melhor como o seguro de vida inteira pode ser vantajoso, consideremos dois exemplos. Para uma pessoa de 35 anos, adquirir um seguro de vida inteira é como comprar um imóvel com 60% de desconto, que se valoriza de acordo com o IPCA ao longo dos anos. Trata-se ao mesmo tempo de um ativo que acompanha a inflação, mas com uma vantagem significativa em termos de custo e uma reserva financeira que se valoriza acima da inflação.

Em 30 anos, se assumirmos uma inflação de 4,5% ao ano, o valor do investimento nesse "imóvel" que poderá ser sucedido para a família terá se multiplicado por 9,36 vezes. Ou seja, imagine pagar por um "imóvel" hoje R$ 400 mil e já saber que em 10 anos ele vai se multiplicar para R$ 1,55 milhões e em 30 anos, para R$ 2,8 milhões de forma isenta de IR e impostos de sucessão.

Já para alguém de 45 anos, esse "desconto" seria de mais de 50%, ainda uma excelente oportunidade para proteger o patrimônio com vantagem financeira. Se compararmos isso com um imóvel que se valoriza a IPCA+3% ao ano líquido de IR, o seguro de vida inteira pode oferecer um retorno ainda melhor ao longo de 30 anos e sem os custos de manutenção do imóvel que em 30 anos poderá estar obsoleto.

Quando comparado a outras formas de investimento, como imóveis ou até mesmo produtos financeiros que oferecem proteção, o seguro de vida inteira se destaca por sua eficiência fiscal e simplicidade.

Diferente de investimentos tradicionais, que podem estar sujeitos a impostos, custos de manutenção e oscilações do mercado, o seguro de vida inteira garante isenção de imposto de renda no pagamento aos beneficiários e não sofre com os altos e baixos econômicos. Além disso, o processo de inventário, muitas vezes longo e oneroso, não afeta essa reserva, permitindo que os recursos cheguem rapidamente aos herdeiros.

Outra grande vantagem desse seguro é a blindagem patrimonial. Ao estabelecer esse seguro, você, como esposo ou esposa, blinda parte do seu patrimônio contra processos de separação. Imagine comprar um imóvel e, em um casamento que termina cedo, perder metade dele. Com o seguro de vida inteira, você cria uma reserva que protege parte do seu patrimônio contra esses e outros processos.

Para empresários, este seguro também oferece uma forma de proteger seus bens de eventuais problemas que possam surgir no negócio, como processos trabalhistas ou dívidas. Profissionais liberais, como médicos, advogados e outros, podem usar esse instrumento para proteger parte de seu patrimônio contra processos relacionados ao exercício de suas funções.

Seja você um investidor que busca diversificar seu portfólio ou um empresário que deseja proteger seus bens, o seguro de vida inteira oferece um equilíbrio entre crescimento patrimonial e proteção jurídica. Diferente de outros produtos, que podem estar sujeitos a riscos de mercado e custos inesperados, esse seguro permite uma acumulação estável, blindada de ameaças externas.

Portanto, não se trata de uma simples despesa, mas de uma estratégia inteligente de blindagem patrimonial e sucessória. Quem se planeja financeiramente deve considerar o seguro de vida inteira como um componente essencial do seu portfólio, garantindo não apenas a construção de riqueza, mas sua preservação e transmissão de forma eficiente e segura. Quanto antes esse planejamento for iniciado, maiores serão os benefícios, tanto em termos de custo quanto em tranquilidade para você e sua família.

Se você realmente pensa em proteger seu patrimônio e sua família, o seguro de vida inteira não é apenas uma opção, é uma necessidade. Enquanto seus investimentos podem flutuar com as incertezas do mercado, o seguro de vida inteira é uma reserva sólida, imune a crises e protegida contra as adversidades jurídicas e fiscais que podem comprometer seu legado. No fim das contas, a pergunta é: você está disposto a deixar a segurança de sua família ao acaso?

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.