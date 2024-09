Quem só consegue se imaginar turistando no esquemão tradicional de hotel 5 estrelas (ou 3, vá lá, que os tempos andam bicudos), restaurantes badalados e imersão nos templos de compras mais instagramáveis dos grandes centros provavelmente vai achar que ficar um mês na savana da África do Sul, rodeado de animais selvagens, sem roupas, bebendo água suja e com pouco mais que um facão, uma panela e uma pederneira é coisa de doidos. Mas esse é justamente o destino de dez brasileiros selecionados entre centenas de candidatos que disputaram com unhas e dentes participar da próxima edição do programa Largados e Pelados - Brasil, que irá ao ar no ano que vem e já está sendo gravado.

Para quem acaba de chegar de Marte e não tem ideia do que estamos falando, o Largados e Pelados é o reality show mais bem sucedido do Discovery Channel, sendo líder de audiência do canal desde que estreou no Brasil, em 2018, cinco anos após ser lançado nos Estados Unidos. No formato original, um homem e uma mulher que não se conhecem se encontram em algum lugar perrengoso do planeta para sobreviver por 21 dias, podendo levar apenas um item de sobrevivência cada. O detalhe adicional de estarem completamente nus e expostos a todo tipo de inseto, espinho, calor e frio extremos ajudou a fazer do programa o favorito dos sádicos, digo, dos curiosos por sobrevivencialismo extremo.

Participantes do reality Largados e Pelados - Brasil em acampamento improvisado na Argentina - Divulgação/Discovery Channel

Estudo encomendado pela Discovery à consultoria Netquest em agosto de 2023, em consulta de múltipla escolha, identificou que 41% dos entrevistados da América Latina disseram assistir ao programa por interesse na natureza humana e sua reação em contextos de alta pressão. Para 39%, o atrativo eram as aventuras e desafios propostos pelo programa para suas vítimas. E 25% por cento disseram achar divertido ver dois seres sofrendo o diabo até serem resgatados ao final de uma jornada do cão, muitos quilos mais magros, cobertos de sujeira e de picadas dos mais tinhosos insetos que a natureza despejou no paraíso. De souvenir, nada além de histórias de sufocos variados que sequer podem ser compartilhados nas redes sociais até o show ir ao ar. Nem uma selfie para constar.

O segredo em torno da produção do reality abre caminho para um amplo leque de teorias pela internet. A mais recorrente é a que especula se, embora não esteja prevista nenhuma premiação, os escolhidos não são remunerados por sua participação. Alguns já admitiram em entrevistas que recebem uma ajuda de custo que varia de acordo com o perfil de cada um, seu eventual sucesso em programas anteriores e o tempo que vão ter de participar do desafio —que pode variar de 14 a 60 dias. Mas o contrato de sigilo que todos assinam não lhes permite revelar mais do que isso. Até porque a maioria, mesmo entre os que desistiram no meio do caminho, sonha em retornar para mais uma temporada de sofrimento. Mistérios da psicologia humana em busca de aventuras.

Os sobrevivencialistas brasileiros foram selecionados entre os que já participaram de pelo menos uma das três temporadas do Largados e Pelados - Brasil. Todos, segundo Adriana Cechetti, diretora de produção e desenvolvimento de conteúdos de não-ficção da Warner Bros.Discovery Brasil, "necessitam ter conhecimento técnico e habilidades específicas de sobrevivência, além de passarem por testes físicos e médicos". Curiosamente, ela não mencionou, nas respostas por escrito enviadas ao blog, nenhum tipo de avaliação mental. Ato falho, provavelmente.