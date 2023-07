foto de Rinko Kawauchi, exclusivo entretempos - reprodução

Esta é nossa quinta edição do Ensaio Palvra-Imagem com o Clube do Livro de Literatura e Psicanálise, organizado pela psicanalista e crítica literária Fabiane Secches. O livros escolhido para leitura conjunta no último mês foi "Frio o bastante para nevar" de Jessica Au, publicado pela Fósforo. A convidada do mês foi Cauana Mestre, psicanalista, escritora e pesquisadora, com mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná. O livro é silencioso, e trás uma presença ausente e uma ausência que pulsa. Para acompanhar as palavras de Cauana, decidi por uma imersão nas imagens da fotógrafa japonesa Rinko Kawauchi. Sutis, delicadas, silenciosas e que sugerem o macro através do micro com seus brilhos e tempos registrados de forma tão delicada. O tempo de suas imagens com o tempo da relação dessa viagem de mãe e filha pelo Japão sugerem uma viagem pessoal bonita.

"Jamais tente dizer do que fala um grande livro. Ou, se você o fizer, eis a única resposta possível: não fala de nada. Um grande livro sempre fala de nada e, no entanto, tudo está lá". Assim escreve Mohamed Mbougar Sarr, no romance A mais recôndita memória dos homens, editado pela Fósforo e traduzido por Diogo Cardoso. Inicio este texto com a frase de Sarr porque a obra sobre a qual escrevo merece não ser abreviada. Frio o bastante para nevar, vencedor do Novel Prize,é o segundo romance da escritora australiana Jessica Au e foi editado pela Fósforo, com tradução de Fabiane Secches. O livro narra a viagem de duas mulheres, mãe e filha, para o Japão. Além de descrever estes poucos dias turísticos, a filha, que é narradora e personagem, nos conduz por suas memórias familiares, reflexões e impressões do mundo. Portanto, não se trata apenas de uma viagem física e geográfica, mas de muitas outras viagens interiores e subjetivas. Enquanto visita cidades, museus, livrarias e restaurantes, a narradora revisita o passado e a própria mãe, de quem se aproxima e se afasta, em uma dança de presença e ausência.

A mãe, que já é avó e dá sinais de seu envelhecimento, tem origem chinesa, nasceu em Hong Kong e viveu na fronteira entre o cantonês e o inglês, marcada por essa condição tão complexa que é a colonização — lembrando que Hong Kong deixou de ser colônia britânica apenas em 1997. A filha, de residência e nome desconhecidos para o leitor, é uma mulher culta, apreciadora de arte e trabalha com literatura. O que sabemos é que ela cresceu em algum lugar do Ocidente e, por isso, mantém com a mãe a radicalidade de uma diferença cultural; em alguns aspectos, são estrangeiras uma para a outra. Talvez o título do romance seja uma chave de leitura. Frio o bastante para nevar como um sinônimo do quase que marca as relações e a experiência com a linguagem: é possível escrever, entender e amar, mas não tudo e nem sempre. Entre uma mãe e uma filha não existem apenas quatro estações, mas muitos tempos de neblina e névoa.

Logo no início, a narradora esclarece a decisão de viajar no outono, que sempre foi sua estação preferida, assim como a de sua mãe. Mas, mesmo na intimidade do gosto comum, ela não previu que "poderia ser tempo de tufões". O clima e a natureza, elementos recorrentes da narrativa, são metáforas que anunciam a relação entre as duas e as sensações da viagem. Assim que chega a Tóquio, a narradora percebe que a chuva leve e fina deixa uma camada de água no chão, "que não era de asfalto, mas formado por uma série de pequenos ladrilhos quadrados, se alguém se importasse o bastante para notar". Como leitora, me senti convidada a notar os ladrilhos presentes na escrita, detalhes que podem ser percebidos quando prescindimos do conforto da compreensão absoluta e mergulhamos na narrativa com uma espécie de atenção que é habitual para os psicanalistas — e que Freud chamou de atenção flutuante. Trata-se de uma disposição para encontrar, no texto ou no discurso, tudo e, ao mesmo tempo, coisa nenhuma. Retorno à frase de Mohamed Mbougar Sarr para afirmar que, no romance de Jesisca Au, não há um tema único no qual devamos nos concentrar, mas camadas e camadas de ideias e detalhes que se entrelaçam. No texto O Moisés de Michelangelo, de 1914, Freud se dedica aos detalhes e diz que são as minúcias que fazem de uma obra um universo único. Em Frio o bastante para nevar, os detalhes saltam das páginas e conseguem nos transportar para temas universais, mas sempre partindo do singular.

Acredito que os melhores livros são aqueles que não subestimam seus leitores e que são capazes de nos comover sem explicar, comprovando o aspecto insondável da emoção com a literatura. O romance de Jessica Au realiza essa operação de forma sofisticada, pois escolhe ficar entre a construção e a naturalidade, recusando lugares comuns e formas estereotipadas de elaboração. A narradora expõe essa estratégia em várias passagens, como, por exemplo, ao comparar uma escultura ao penhasco de uma cachoeira, dizendo que a obra de arte "dava a impressão de quase não ter sido feita à mão", o que a tornava ainda mais bonita e surpreendente, "porque era ao mesmo tempo um acidente e um símbolo". É preciso ser muito hábil com as palavras para usar artifícios literários sem torná-los óbvios e, para construir esse percurso sutil e audacioso, a autora mergulha em um rio de metáforas, que deslizam entre si e contam várias histórias dentro de uma só. Por isso, este livro não é apenas sobre uma mãe e uma filha — e os vários mundos entre elas —, é também uma narrativa sobre arte, imigração, alteridade, mitos; sobre o caráter ficcional e subjetivo das memórias familiares, que imprimimos dentro de nós a partir de decisões que nos escapam.

Ao encontrar uma pintura em um dos museus visitados, a narradora a descreve: "era composta de vários painéis, mas o artista usara o pincel apenas minimamente, fazendo algumas linhas cuidadosas no papel. Algumas eram fortes e definidas, enquanto outras sangravam e desbotavam, dando a impressão de vapor. E ainda assim, quando olhávamos, podíamos ver algo: montanhas, dissolução, forma e cor correndo eternamente para baixo". Foi assim que eu me senti ao ler este romance, que tem a precisão de um tecido de palavras costurado ponto a ponto e, ao mesmo tempo, a imensidão de uma pintura impressionista. É como os mitos, que, segundo a narradora, funcionam como uma câmera escura: ao refletir a imagem invertida, ela permite ver com "mais clareza do que com os próprios olhos", se nos importarmos o bastante para notar.