São Paulo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, tem pressa para confirmar a recondução do promotor de Justiça João Paulo Santos Schoucair, da Bahia, como conselheiro do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) na vaga destinada a membros do MP dos Estados.

O atual mandato de Schoucair só termina no final de junho de 2024.

Procurador-geral da República, Augusto Aras, e promotor João Paulo Schoucair, conselheiro do CNJ - Pedro Ladeira/Folhapress e CNJ/Divulgação

Nesta quarta-feira (14), o CNPG (Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União) votou a lista tríplice com os nomes escolhidos nos estados.

Schoucair obteve 24 votos. O promotor de Justiça Rafael Schwez Kurkowski, de Sergipe, obteve 14 votos e o procurador de Justiça Roberto Livianu, de São Paulo, 10 votos. A reunião foi conduzida pelo presidente do CNPG, procurador-geral de Justiça do Pará, César Mattar Jr.

A partir da esquerda, procurador Roberto Livianu (SP), promotor João Paulo Schoucair (BA), PGJ César Mattar Jr. (PA), presidente do CNPG, e promotor Rafael Schwez Kurkowski (SE) - CNPG/Divulgação

Pelas normas previstas, os três nomes indicados pelo CNPG teriam cinco dias para encaminhar os currículos à secretaria-executiva do órgão. Depois de proclamado o resultado, o presidente do CNPG enviaria as indicações a Aras, até o dia 22 de junho.

No mesmo dia da votação, contudo, Aras enviou ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sem registrar que Schoucair já ocupa o cargo. Na mensagem, menciona apenas que o promotor baiano foi indicado "para a composição bienal" do CNJ.

No noticiário do CNPG consta equivocadamente que Schoucair foi indicado "para composição do CNJ no Biênio 2023/2025".

Ofício em que o PGR Augusto Aras indica o nome de João Paulo Schoucair ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sem mencionar que se trata de recondução à vaga cujo mandato termina no final de junho de 2024 - Reprodução

O mandato de Aras termina em setembro. Se não for reconduzido pelo presidente Lula, a antecipação da indicação de Schoucair evita que o próximo PGR escolha outro nome.

Schoucair é conterrâneo e aliado de Aras. Na campanha eleitoral para o primeiro mandato, ele se apresentou como coordenador do Gaeco do MP da Bahia e membro auxiliar da PGR. Era um dos auxiliares da Assessoria Jurídica Criminal da PGR no Superior Tribunal de Justiça, então coordenada pela subprocuradora-geral Lindora Araújo, braço-direito de Aras.

Em 2020, Aras antecipou em 14 meses a escolha de quem ocuparia a mesma cadeira.

O mandato da conselheira Ivana Farina Navarrete Pena, ex-procuradora-geral de Justiça de Goiás, terminaria no dia 22 de outubro de 2021. Em agosto de 2020, Aras deflagrou o processo de escolha.

A antecipação foi vista como recado para Ivana de que ela não seria reconduzida por pertencer ao grupo da ex-procuradora-geral Raquel Dodge, que a nomeara. Ela poderia concorrer a novo mandato, mas não se inscreveu. Raquel e Ivana não comentaram o fato.

O nome de Ivana foi anunciado por Raquel em março de 2019 e aprovado pelo Senado seis meses depois. Ela foi a mais votada no MP-GO e no CNPG. Foi a primeira mulher a presidir o CNPG.

Naquela ocasião, Aras disse que os prazos foram antecipados, em tempos de Covid-19, para não esperar um ano pela apreciação dos nomes no plenário do Senado. Citou como exemplo o CNMP, que havia um ano estava desfalcado de três membros.

Em mensagem que enviou aos PGJs, Aras solicitou a "deflagração do início do procedimento para a indicação". Informou que tomou a providência "em atendimento a ofício subscrito pelo presidente do CNJ" [Dias Toffoli].

Aras não mencionou que a mensagem de Toffoli foi uma resposta a ofício que ele, Aras, enviara em 19 de agosto, reiterando a "solicitação de que o procedimento de escolha da representante do Ministério Público estadual para compor o CNJ seja iniciado".

Toffoli respondeu a consulta de Aras em 4 de setembro. Quatro dias antes de encerrar o mandato como presidente do CNJ.

OUTRO LADO

A Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República informa que a indicação é feita com antecedência por tratar-se de processo longo, que envolve a atuação do Poder Legislativo, incluindo sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e votação em Plenário.

O blog não conseguiu ouvir o presidente do CNPG.