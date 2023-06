São Paulo

"Sou jornalista, mas gosto mesmo é de marcenaria. Gosto de fazer móveis, cadeiras, e minha ética como marceneiro é igual à minha ética como jornalista – não tenho duas. " [Cláudio Abramo]

Lembrei-me do famoso código de ética de Cláudio Abramo ao receber do promotor de Justiça aposentado Airton Florentino de Barros cópia de voto do desembargador do TJ-SP José Luis Palma Bisson (1956-2014).

Bisson fez justiça a um menino pobre, filho de um marceneiro que morreu atropelado na volta a pé do trabalho. Havia sido negado ao menino os benefícios da Justiça gratuita por não haver provado que era pobre e por não ter peticionado por intermédio de advogado integrante do convênio OAB/Procuradoria Geral do Estado.

Filho de marceneiro, Bisson questiona: "Onde está escrito que pobre que se preza deve procurar somente os advogados dos pobres para defendê-lo?"

Promotor de Justiça aposentado Airton Florentino de Barros e desembargador José Luis Palma Bisson (1956-2014). No destaque, a sede do TJ-SP - TJ-SP e MPD/Divulgação

Em entrevista ao boletim do MPD (Movimento do Ministério Público Democrático), Airton de Barros, membro fundador e ex-presidente, afirmou: "Minhas convicções sempre me impulsionaram a aproximar a linguagem jurídica da popular e, também, na medida das minhas limitações, concretizar direitos sociais".

Antes do MPD, "não era possível a um Promotor de Justiça, sem reprimendas do organismo disciplinar, dar entrevista a um jornal". "Logo depois disso, tornou-se tão natural que se refletiu para os juízes de todas as instâncias, que passaram igualmente a dar satisfações diretas à opinião pública", disse.

Airton de Barros orgulha-se de ser filho de um ex-artista de circo e pedreiro, a Folha revelou há mais de vinte anos [leia no texto sob o título "Pesquisadoras desenham perfil dos fiscais da lei"].

Voto do marceneiro

Eis o voto Nº 5902 do desembargador sorteado Palma Bisson:

Que sorte a sua, menino, depois do azar de perder o pai e ter sido vitimado por um filho de coração duro – ou sem ele -, com o indeferimento da gratuidade que você perseguia.

Um dedo de sorte apenas, é verdade, mas de sorte rara, que a loteria do distribuidor, perversa por natureza, não costuma proporcionar.

Fez caber a mim, com efeito, filho de marceneiro como você, a missão de reavaliar a sua fortuna.

Aquela para mim maior, aliás, pelo meu pai – por Deus ainda vivente e trabalhador – legada, olha-me agora.

É uma plaina manual feita por ele em pau-brasil, e que, aparentemente enfeitando o meu gabinete de trabalho, a rigor diuturnamente avisa quem sou, de onde vim e com que cuidado extremo, cuidado de artesão marceneiro, devo tratar as pessoas que me vêm a julgamento disfarçados de autos processuais, tantos são os que nestes veem apenas papel repetido.

É uma plaina que faz lembrar, sobretudo, meus caros dias de menino, em que trabalhei com meu pai e tantos outros marceneiros como ele, derretendo cola coqueiro – que nem existe mais – num velho fogão a gravetos que nunca faltavam na oficina de marcenaria em que cresci; fogão cheiroso da queima da madeira e do pão com manteiga, ali tostado no paralelo da faina menina.

Desde esses dias, que você menino desafortunadamente não terá, eu hauri a certeza de que os marceneiros não são ricos não, de dinheiro ao menos.

São os marceneiros nesta terra até hoje, menino saiba, como aquele José, pai do menino Deus, que até o julgador singular deveria saber quem é.

O seu pai, menino, desses marceneiros era.

Foi atropelado na volta a pé do trabalho, o que, nesses dias em que qualquer um é motorizado, já é sinal de pobreza bastante.

E se tornava para descansar em casa posta no Conjunto Habitacional Monte Castelo, no castelo somente em nome habitava, sinal de pobreza exuberante.

Claro como a luz, igualmente, é o fato de que você, menino, no pedir pensão de apenas um salário-mínimo, pede não mais que para comer.

Logo, para quem quer e consegue ver nas aplainadas entrelinhas da sua vida, o que você nela tem de sobra, menino, é a fome não saciada dos pobres.

Por conseguinte um deles é, e não deixa de sê-lo, saiba mais uma vez, nem por estar contando com defensor particular.

O ser filho de marceneiro me ensinou inclusive a não ver nesse detalhe um sinal de riqueza do cliente; antes e ao revés a nele divisar um gesto de pureza do causídico.

Tantas, deveras, foram as causas pobres que patrocinei quando advogava, em troca quase sempre de nada, ou, em certa feita, como me lembro com a boca cheia d’água, de um prato de alvas balas de coco, verba honorária em riqueza jamais superada pelo lúdico e inesquecível prazer que me proporcionou.

Ademais, onde está escrito que pobre que se preza deve procurar somente os advogados dos pobres para defendê-lo?

Quiçá no livro grosso dos preconceitos…

Enfim, menino, tudo isso é para dizer que você merece sim a gratuidade, em razão da pobreza que, no seu caso, grita a plenos pulmões para quem quer e consegue ouvir.

Fica este seu agravo de instrumento então provido; mantida fica, agora com ares de definitiva, a antecipação da tutela recursal.

É como marceneiro voto.