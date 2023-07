O procurador-geral da República, Augusto Aras, tratou o aniversário de 300 anos do Ministério Público da Federação Russa, em janeiro de 2022, como um acontecimento relevante para o Ministério Público brasileiro.

Aras indicou o subprocurador-geral Hindemburgo Chateaubriand, secretário de Cooperação Internacional do MPF, para representá-lo nos três dias de comemorações em Moscou, de 11 a 13 de janeiro de 2022.

O PGR designou Carlos Vinicius Alves Ribeiro, seu então auxiliar na presidência do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), para representar o órgão, esticando a viagem à Rússia.

A portaria que designou Ribeiro previa sua participação, nos eventos de celebração, "no período de 7 a 28 de janeiro de 2022, na cidade de Moscou".

Portaria do PGR Augusto Aras designando Carlos Vinícius Ribeiro para participar de celebração em Moscou, no período de 7 a 28 de janeiro de 2022

Segundo o Relatório de Diárias do CNMP, Ribeiro recebeu 7,5 diárias, no valor de R$ 15,7 mil, e reembolso de R$ 31,1 mil relativo a passagens para os trechos Goiânia-Moscou/Moscou-Paris e Paris-Goiânia.

Ribeiro, hoje secretário-geral do CNMP, não foi a Moscou. Dossiê apócrifo que circulou no MPF reproduz fotos de Ribeiro nas redes sociais em passeios em Paris com sua mulher, Ludmilla Rocha Ribeiro, nos dias posteriores às festividades. O casal postou no Instagram fotos no restaurante L’Avenue.

Carlos Vinícius Alves Ribeiro, secretário-geral do CNMP. No destaque, subprocurador-geral Hindemburgo Chateaubriand assina protocolo em Moscou

O CNMP informou que a participação de Ribeiro em Moscou foi "cancelada por motivos de saúde" e os valores foram integralmente ressarcidos.

"O dossiê apócrifo foi utilizado em um contexto de eleição para o cargo do procurador-geral de Justiça em Goiás, com o propósito de influenciar no processo", diz o CNMP.

Ribeiro disputou o cargo e ficou em terceiro lugar.

"As acusações inverídicas e as exposições à honra do secretário-geral e sua família, todas foram desmentidas e estão sendo investigadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Estado de Goiás", informou a assessoria do conselho, em fevereiro.

O blog pediu, e aguarda, informações sobre essas investigações [veja as contestações do CNMP no final do post].

Segundo o dossiê, em, pelo menos, seis ocasiões o Portal da Transparência registra que Ribeiro "solicitou e recebeu diárias e indenização de transporte em datas que ele estava em local diverso do indicado por ele mesmo".

Os desencontros são verificados na comparação entre os registros no Relatório de Diárias do CNMP e as fotos do secretário-geral em compromissos em outros locais.

Ribeiro pediu ao procurador-geral de Justiça de Goiás autorização para trabalhar à distância no período da viagem à Europa. Nomeou promotores para realizarem audiências judiciais de custódia na comarca de Aparecida de Goiânia, onde atua, de 17 a 21 de janeiro.

O blog submeteu o relatório a dois especialistas. Ambos vislumbraram inconsistências e contradições. Houve muitas atividades em Goiás no período eleitoral, viagens e diárias que não batem. Peças assinadas digitalmente durante a escala prolongada em Paris geraram a suspeita de que outros fizeram o trabalho e assinaram. O CNMP nega irregularidades.

OUTRO LADO

A assessoria de imprensa do CNMP informou que "a portaria que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias e passagens no âmbito do CNMP (nº 249/2020) prevê a devolução ou compensação dos valores recebidos a título de diárias se houver o cancelamento da viagem".

"No caso específico, as diárias foram compensadas nas viagens subsequentes a trabalho até o valor equivalente. O saldo residual, de R$ 3,62, foi pago por meio de uma Guia de Recolhimento da União."

"Quanto à passagem aérea, o cancelamento gerou um crédito de R$ 30.179,78, equivalente a 96,93% do valor pago. A diferença entre os valores refere-se à tarifa de cancelamento cobrada pela companhia aérea."

"Sobre a viagem a Paris, não houve custeio por parte do CNMP, uma vez que ela não teve relação com a atuação do membro auxiliar na instituição."

O coordenador de concessão de passagens e diárias do CNMP, Anadir Ferreira De Siqueira, certificou que a situação de Ribeiro "encontra-se regular, inclusive quanto a devoluções por viagens solicitadas e não realizadas."