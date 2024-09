São Paulo

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na última terça-feira (3), em sessão extraordinária, três projetos de lei que ampliam o quadro de servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

O presidente Torres Garcia fez sustentação oral no Colégio de Líderes pedindo prioridade na aprovação dos projetos, que seguirão para sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"É indispensável o aumento do quadro de servidores do Tribunal de Justiça, com a criação de cargos de assistente social e de psicólogo judiciário, para atender as demandas das comarcas do interior e da capital, que necessitam de equipe técnica especializada", justificou Torres Garcia, presidente do TJ-SP, em nota divulgada pela Alesp.

Deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, entrega Colar de Honra ao Mérito Legislativo ao presidente do TJ-SP, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, na comemoração dos 150 anos do tribunal, em 23 de maio de 2024 - Rodrigo Romeo/Alesp - Divulgação

Dois projetos de lei deste ano criam 100 cargos de analista de sistemas judiciário [Projeto de Lei Complementar n° 41/2024]; 150 cargos de assistente social judiciário e 300 cargos de psicólogo judiciário [Projeto de Lei Complementar nº 530/2024].

O terceiro projeto é de 2013, ampliando o quadro permanente no tribunal. Cria 95 cargos de juiz substituto em segundo grau e 570 cargos de assistente jurídico e escrevente [Projeto de Lei Complementar n° 26/2013].

Em mensagem enviada aos magistrados, Torres Garcia ressaltou o empenho pessoal do presidente da assembleia, deputado André do Prado (PL), desde o início das negociações. O deputado é aliado do governador Tarcísio de Freitas e foi eleito presidente da Casa com apoio do PT e PSDB.

Para o presidente do TJ-SP, a aprovação "evidencia o relacionamento extremamente harmônico e respeitoso, embora independente, entre os três chefes de Poder no Estado de São Paulo".

Os primeiros comentários de magistrados, colhidos pelo blog, reconhecem a rapidez entre os pedidos do tribunal e a aprovação pelo Legislativo. Preveem que deve demorar a criação de 95 cargos de juiz substituto em segundo grau, um número considerado elevado.

O TJ-SP deverá abrir concursos, uma decisão de conveniência e oportunidade da presidência do tribunal.

Projetos da Defensoria

A Alesp também aprovou na sessão extraordinária projetos de lei complementares de autoria da Defensoria Pública do Estado, com mudanças nos vencimentos dos defensores estaduais e dos servidores, a título de recompor perdas inflacionárias.

Os projetos aprovados também regulamentam o regime de compensações em caso de trabalho realizado em fins de semana, feriados e recessos.

"Busca-se alcançar a almejada simetria com os demais agentes públicos do sistema de justiça que atuam em idênticas atividades e que já possuem legislações que regulamentam a matéria", sustentou a defensora-pública-geral do estado, Luciana Jordão, na justificativa da proposta.