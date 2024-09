São Paulo

O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Herman Benjamin, vai comandar o Tribunal da Cidadania com o apoio de juízes que atuaram na equipe da ministra Maria Thereza de Assis Moura e continuam na nova gestão.

A afinidade com a antecessora marcou o processo de transição.

Benjamin foi escolhido em 2022 para fazer a saudação em nome da corte na posse de Maria Thereza, quando destacou a importância da atuação das mulheres no Judiciário.

"A comemoração de hoje é da República, mas é sobretudo das mulheres e das juízas brasileiras", afirmou.

Nesta quinta-feira (5), Benjamin presidiu a solenidade de posse dos novos dirigentes do STJ.

A seguir, um resumo do perfil dos principais auxiliares da presidência.

Carl Olav Smith, juiz do TJ-RS, Secretário-Geral da presidência do Superior Tribunal de Justa; Herman Benjamin, presidente do STJ, e Erivaldo Ribeiro dos Santos, juiz federal do TRF-4, Secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, durante a cerimônia de posse dos novos dirigentes do STJ - Emerson Leal e Lucas Pricken/STJ

Carl Olav Smith

Secretário-Geral da Presidência do STJ, cargo que exerceu na gestão de Maria Thereza. É juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Continuará atuando como juiz auxiliar da presidência.

Foi juiz coordenador da Corregedoria Nacional de Justiça (2020-2022), juiz auxiliar da presidência e secretário adjunto da Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ (2018-2020). Foi também juiz auxiliar da presidência do STJ (2014-2016).

Coordenou o projeto "Triagem Parametrizada com Automação de Minutas", vencedor do Prêmio Innovare na categoria Tribunal, em 2016. Em 2020, com o Projeto "Corpus 927" recebeu o Prêmio Coninp de Exelência em Inovação no Judiciário.

Fernando da Fonseca Gajardoni

Secretário Judicial da Presidência. Juiz de Direito no Estado de São Paulo. Doutor e Mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP (FD-USP). Professor Doutor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP (FDRP-USP) e do G7 Jurídico.

Continuará atuando também como juiz auxiliar do gabinete de Benjamin.

Erivaldo Ribeiro dos Santos

Juiz federal do TRF-4, será o Secretário-Geral do CJF (Conselho da Justiça Federal), função que já exerceu.

Atuou como juiz auxiliar da corregedoria da Justiça Federal quando Maria Thereza presidiu o CJF.

Foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional da Justiça na gestão do ministro Gilmar Mendes, quando fez uma radiografia do sistema carcerário brasileiro. Foi coordenador nacional dos mutirões carcerários.

Recebeu o Prêmio Innovare com o programa "Começar de Novo", um conjunto de ações junto a órgãos públicos e grupos privados para capacitar profissionalmente presos e egressos do sistema carcerário, reduzindo a reincidência.

Gustavo Pontes Mazzocchi

Juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi juiz auxiliar de Maria Thereza na presidência do Conselho Nacional de Justiça e na Corregedoria Nacional de Justiça.

Possui graduação em Direito pela PUC/RS (2000). Pós-graduado em Direito da Comunicação pela Universidade de Coimbra (2008).

Maria Paula Cassone Rossi

Juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi juíza auxiliar da presidência do STJ na gestão de Maria Thereza.

Pós-doutora pelo IGC - Ius Gentium Conimbrigae, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2015). Mestre em Direito pela UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2006). Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1997).

Joacy Dias Furtado

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça na gestão do ministro Luis Felipe Salomão.

Foi servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 2013, o TJDFT concedeu a Ordem do Mérito Judiciário a Salomão, no grau Grão Colar. Então assessor da presidência, Joacy recebeu a ordem no grau Comendador.

Mestrando em Direito Empresarial. Pós-graduado em Direito Processual Civil. Pós-graduado em Direito e Jurisdição. Pós-graduado em Direito Público. Pós-graduando pela Escola Paulista da Magistratura (2020/2022). Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília - UCB. Bacharel e Licenciado em História pela Universidade de Brasília - UnB.