Luz é uma gata de apenas cinco meses, mas que já tem uma história de abandono e violência para contar.

A bichana foi encontrada se arrastando pelo chão, sem conseguir movimentar as patas traseiras, em um sítio em Bauru, no interior de São Paulo. Ela sofreu uma lesão na coluna após ter sido atacada por cães.

Uma protetora independente a resgatou e pediu ajuda para o projeto Adota Gatos Bauru, que acolheu a gatinha no mês de maio.

"Nós tínhamos acabado de doar o Pudim, um gatinho paraplégico, e não podíamos pegar o caso. Até porque somos um projeto de doação de gatos, e não uma ONG. Não temos ajuda financeira, a não ser as doações e as rifas que fazemos", conta Bruna Correa, uma das voluntárias do grupo.

Mas como fechar os olhos para uma gatinha se arrastando pelo chão? As responsáveis pelo Adota Gatos Bauru não conseguiram e deram aval para o resgate.

Luz foi levada para a clínica da veterinária Fabiana Sargasso, que constatou que a bichana tinha somente três meses e uma lesão na coluna.

"A Luz chegou com paresia de membros posteriores e com retenção de fezes e urina, pois a lesão na região da coluna a deixou sem sensibilidade", afirma Sargasso.

Como uma tentativa para que Luz consiga recuperar os movimentos, ela começou a fazer fisioterapia —que inclui exercícios, estimulação com eletrodos, laserterapia e ozonioterapia— uma vez por semana com a veterinária Ágatha Christal.

Por Luz ainda ser filhote e muito boazinha para fazer o tratamento, ela já apresentou uma boa evolução. Sargasso conta que ela já consegue controlar o xixi e o cocô e também se equilibrar com as patas traseiras, ficando em pé.

Para que o quadro possa progredir, as veterinárias recomendam que as sessões passem a ser realizadas duas vezes por semana. Por isso, as voluntárias pedem nas redes sociais ajuda para custear o tratamento.

"Atualmente, nós gastamos R$ 550 por mês com as sessões semanais. Se fizermos duas vezes por semana, o preço vai para R$ 880 por mês", conta Bruna.

Além das despesas com Luz, que está vivendo na clínica veterinária para receber todos os cuidados que precisa, o projeto Adota Gatos Bauru é hoje responsável por 20 gatos que estão em lares temporários esperando por adotantes.

"Mas não podemos virar as costas para Luz nesse momento tão importante, que ela está apresentando tantas evoluções", diz Bruna.

Adota Gatos Bauru

O projeto Adota Gatos Bauru surgiu em 2020 por iniciativa de Karen Marques. Ela conta que, numa manhã, enquanto o namorado dela estava lavando a moto na garagem, ele percebeu uma movimentação estranha na vizinhança.

Os bombeiros estavam na casa ao lado tentando retirar dois gatinhos filhotes que estavam presos no motor de um carro. O resgate deu certo, mas os bichanos foram abandonados em um matagal bem em frente onde Karen mora.

Então ela e o namorado foram lá tentar ajudar os felinos. "Foram quase três horas para achar a fêmea e depois mais quase três horas para achar o macho", conta Karen.

No início, a ideia era colocar os gatinhos para adoção, mas ela mesma acabou ficando com eles.

Com o amor que desenvolveu pelos bichinhos e com outros casos de resgates, Karen decidiu criar um perfil no Instagram, o Adota Gatos Bauru, para encaminhar felinos sem lar para novas famílias.

"Fiquei por um bom tempo sozinha no projeto, mas aos poucos fui me conectando com outras pessoas. Hoje somos em cinco e, mesmo assim, tudo demanda muita dedicação. O trabalho é totalmente voluntário e viramos praticamente uma ONG, mas sem esse status. O nosso foco nunca deixou de salvar e mudar vidas", diz.

Para saber mais sobre a história de Luz conhecer melhor o projeto, visite o perfil no Instagram do Adota Gatos Bauru.

