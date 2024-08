Quando você visita Salvador ou Olinda em qualquer época do ano sempre vai ouvir a pergunta: você já veio aqui no Carnaval? A festa que muda a rotina das cidades e atrai milhares de pessoas é o momento mais esperado do ano. Acontece o mesmo em Cali, na Colômbia, onde a expectativa e o imaginário giram em torno do Festival Petronio Álvarez. São cinco dias de festa e cerca de 100 mil pessoas diariamente, sendo o maior festival de cultura negra da América do Sul. "Não é agosto, é Petronio", diz um dos lemas do festival.

Cali é a capital da região do Pacífico chamada de Valle de Cauca, que reúne grande número de pessoas negras. As músicas denominadas de folclóricas, a cozinha tradicional e o viche (bebida alcóolica feita artesanalmente de cana-de-açúcar em comunidades negras do Pacífico) são os principais atrativos do Festival Petronio, organizado pela Prefeitura de Cali em um ginásio municipal, a Unidad Desportiva Alberto Galindo, mas que também ocupam universidades, centros comerciais e o boulevard do rio.

O consumo de viche, por exemplo, chegou a ser proibido, fazendo que surgisse a versão curada, que é enterrada embaixo da terra após produzida. Hoje é patrimônio colombiano e considerado um símbolo de força, identidade e de conexão com as raízes ancestrais.

Músicos performam durante o Festival Petronio Álvarez de 2023. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP) - JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Programação

A 28ª edição começa neste 14 de agosto e vai até o dia 19 com o tema "a casa grande pacífica e biodiversa". O festival foi criado em 1997 homenageando o músico e poeta Romano Petronio Álvarez Quintero (1914 a 1966), considerado um dos maiores nomes da música folclórica do Pacífico colombiano, que começou cantando para atrair clientes para as empanadas que vendia nas ruas.

Petronio Álvarez tornou-se maquinista de trem e continuava cantando até formar o grupo "Buenaventura", com o nome da cidade onde nasceu. Sua canção mais famosa é "Mi Buenaventura", um hino da região que tem mais de 25 gravações diferentes, interpretadas por diversos grupos locais como o Herencia de Timbiquí, que se apresenta no festival desse ano.

O evento começou com a intenção de valorizar e proteger as raízes culturais das comunidades. O concurso musical inicial foi ganhando novas manifestações culturais, com dança, artesanato, culinária e uma celebração da cultura afro-colombiana. Hoje o festival é Patrimônio Cultural Imaterial da Colômbia.

A programação de 2024 prevê desfiles de moda e estética com tradições e cultura negra; atrações para as crianças, apresentação de cantadores da região; coral; concurso musical de diferentes instrumentos, entre eles a marimba (chamada de piano da selva).

São mais de mil artistas se apresentando. O sábado é chamado de noite de gala e terá entre as apresentações artistas locais como Ecos de Matronas e Nidia Gongora, além do grupo cubano Sintesis. O Brasil estará representado pela cantora e compositora maranhense Didã.

Conexão com o Brasil

Nos últimos anos, o Petronio dialogou com o Brasil levando atrações como o bloco afro Ilê Aiyê e empreendedores da Feira Preta. Também houve apresentação de artistas colombianos durante a Feira Preta de 2022.

A Brafrika Viagem e a Bitonga Travel chegaram a organizar viagens para Cali no período do festival em 2023 e 2024, mas o número de brasileiros que conhecem e desejam estar por lá ainda é muito pequeno diante da grandiosidade e conexão com a cultura negra que representa o Petronio.

Importante lembrar que a vice-presidente colombiana é uma mulher negra, Francia Márquez, que participou da última edição do festival e que nasceu na região do Valle de Cauca. Também gostaria de compartilhar a playlist do Petronio para embalar o desejo de todos nós de vivenciar essa magia do Pacífico in loco. Afinal, "Cali es Cali, lo demais es loma", como se diz num refrão de música do grupo Niche que virou slogan da cidade e, com certeza, o Petronio é o mais chévere de tudo isso.