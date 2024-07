São Paulo

Era final da tarde em Maceió. Tarde demais para ir à praia e cedo demais para não fazer nada.

Ouvi que havia uma feirinha de artesanato. Senti palpitações. Como fazer compras sem enxergar as barracas nem o que havia nelas. Fazia tanto tempo que não passeava sem ninguém para ver por mim que nem sabia se queria. Mas eu não queria mesmo era voltar para casa sem nenhuma recordação de feirinha para contar para ela.

Desci do carro de aplicativo perto da entrada. Bati com a bengala e as pernas em bancos que impediam a passagem. Tive o caminho endireitado pelo vendedor de água.

Fui medindo os espaços com meu corpo. Aprendia a distância entre os corredores e entre cada barraca. Andei sem certeza do que buscava. Até que meus braços começaram a se emaranhar em camisetas, chapéus, panos de prato.

Fiz que tinha interesse nas mercadorias para os vendedores se interessarem por mim. Perguntava o que eles e seus vizinhos haviam trazido. Havia comida por perto.

Senti que era como meu aniversário de cinco anos quando minha mão poucou sobre um montinho de rapaduras. De alegria, comprei um bolo de rolo.

Andei por outras fileiras. Fiquei apaixonado por um barco com um pescador de barro. Se bem que talvez já estivesse. Encontrei um chaveiro com mensagem de carinho para quem estava longe. Fiquei feliz, porque lembrei que tinha a ela para presentear.

Tive fome. O restaurante era perto demais para ir de carro e longe demais para que eu fosse sem medo. Escrevi o endereço no celular para saber a direção. Andei em linha reta por mais tempo do que deveria. O destino ficava mais para longe do que para perto a cada passo. Pedi socorro. Achei companhia até a porta. Comi mais camarão do que precisava. Eu me sentia feliz. Menos pelo sabor da comida do que por ter conseguido chegar até o restaurante e sentido a ventania da orla da praia no meu rosto ao longo do caminho depois de tanto tempo sem me aventurar.

Encontrei a dona do chaveiro que eu trouxe na mala. Os olhos dela, iguaizinhos aos meus, também não podiam descobrir o segredo escrito no presente. Quando contei, ela gostou.

Agora, em vez de sozinho, andamos juntos. Às vezes eu seguro no braço dela, que vai à frente abrindo o caminho. Noutras sou eu quem levo a nós dois. Ela me faz querer ser corajoso de olhos fechados que nem ela para passearmos do nosso jeito em todas as feirinhas do mundo.

Porque a vida é curta demais para se acomodar e longa demais para não viver apaixonado.