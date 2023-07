São Paulo (SP)

Conteúdos de humor envolvendo dinâmicas familiares ultrapassam 52 milhões de visualizações sob a hashtag "HumorFamilia" no TikTok, além de variar entre 7 milhões e 1,6 bilhão em hashtags como "FamiliaEngracada" e "FamilyChallenge" na plataforma. Na página "Família no TikTok" também é possível encontrar os principais vídeos do momento dentro do tema.

De acordo com o criador de conteúdo Matheus Costa, 27, um dos possíveis motivos para o sucesso deste tipo de vídeo seria a identificação que gera nas pessoas, e menos no humor.

Matheus ficou conhecido por publicar vídeos das reações espontâneas e irritadas de seu pai à pronúncia errada de palavras. Entre os principais comentários de seus seguidores está a comparação com seus próprios familiares. "As pessoas me encontram na rua e dizem: seu pai é igual ao meu", diz Matheus ao blog #Hashtag. Após um primeiro vídeo despretensioso, o criador soma 5,4 milhões de seguidores no TikTok, e forma uma dupla de sucesso com "Seu Zé", como é chamado José Carvalho, pai de Matheus, pelos seus seguidores.

Além de Matheus, outros criadores de conteúdo apostam em esquetes com apelo familiar dentro do universo humorístico, um dos gêneros mais publicados na plataforma, com mais de 1,94 trilhão de visualizações em hashtags como #Humor.

É o caso de João Pedro Chaseliov, 18. Você deve reconhecer esse nome em um tom de voz agudo. O ator e criador de conteúdo começou no TikTok durante a pandemia, quando sua mãe sugeriu que ele interpretasse os áudios enviados por ela no WhatsApp. "São todos verdadeiros, minha mãe nunca gravou só para eu dublar", diz ao blog.

De lá para cá, o criador conquistou 9,4 milhões de seguidores na plataforma e ficou conhecido justamente por seu nome. Ele forma uma dupla com sua mãe, Daniela Chaseliov, em uma empresa com outras pessoas que trabalham na produção de seus vídeos.

O apelo do carisma familiar também alavancou a carreira de Joyce Müller, 31, no aplicativo. "De repente me perguntei: agora eu crio conteúdo de pai?", disse ao #Hashtag, rindo. Apesar de iniciar sua jornada como uma criadora de conteúdos mais abrangentes, Joyce conta que se fez essa pergunta após um vídeo sobre os consertos de seu pai em casa viralizar.

Com cerca de 355 mil seguidores, e prestes a completar um ano como criadora de conteúdo, ela lembra que seu primeiro vídeo no TikTok foi feito para brincar com seus amigos, explicando a novela Pantanal. Um dia, sem muitas ideias, Joyce decidiu gravar com seu pai, que ficou conhecido como "o pai sem camisa". Maurício de Oliveira Müller, um pai "comum", realiza consertos em casa –como em um fogão na hora do almoço. Assim como Matheus, Joyce diz receber comentários de um público que também enxerga seu pai no dela.

Ela diz ao blog que acredita que seu humor tem a função de aliar entretenimento e "um quê de denúncia" sobre questões sociais. Para isso, a carioca busca transformar seu acesso à educação para trazer referências pouco acessíveis de outras formas. E ela não está só. Matheus diz que aproveita o espaço que tem para despertar discussões importantes com seu pai. Como já sabe o que ele pensa, Matheus busca polemizar sobre temas relevantes enquanto filma, escondido, suas reações.

Essa foi a estratégia usada para incentivar o voto durante as eleições presidenciais em 2022, ou conscientizar sobre a importância do distanciamento social na pandemia. "Nas eleições eu fiz um vídeo falando para o meu pai que eu não iria votar, aí ele disse: ‘tem que votar, é um direito do cidadão’. Em outro, falei que iria a um churrasco na pandemia", lembra Matheus.

De acordo com ele, o humor tem função e também limites. "O que pode ofender alguém não é engraçado. Não ofender ninguém é uma prioridade desde que comecei", diz o criador, que enfatiza a brincadeira com conflitos geracionais. Para ele, talvez esse seja o diferencial no trabalho de criação.