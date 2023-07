São Paulo (SP)

A partir desta quinta-feira (13), a Folha passa a enviar boletins de notícias aos leitores por meio do recurso de comunidades no WhatsApp. Estão abertos ao público três canais que distribuirão diferentes conteúdos produzidos pelo jornal. O intuito é continuar disseminando informação de qualidade a cada vez mais pessoas por meio de múltiplas plataformas.



O primeiro canal terá destaques do noticiário nacional e internacional em um boletim enviado diariamente aos inscritos. O segundo e o terceiro trarão, respectivamente, a programação cultural da cidade de São Paulo e os destaques do Folhateen, seção para o leitor adolescente que reestreou em maio. Esses dois últimos grupos terão distribuição semanal.

Ilustração mostra como funcionam as comunidades, recurso que permite reunir grupos sob um mesmo guarda-chuva - Divulgação

Disponíveis no Brasil desde janeiro, as comunidades no WhatsApp podem reunir até cinco mil participantes e têm como diferencial a possibilidade de reunir diferentes grupos na plataforma sob um mesmo "guarda-chuva" ou megagrupo. Mensagens e alertas podem ser enviadas de forma instantânea a todos os participantes.



Devido à capacidade de rápida disseminação de informações, a funcionalidade só foi disponibilizada no país após o fim das eleições de 2022, cumprindo uma recomendação do Ministério Público Federal que visava coibir desinformação no contexto eleitoral.



Os canais da Folha serão utilizados exclusivamente para o disparo de notícias pelos administradores e, sendo assim, os participantes não poderão enviar mensagens por lá.



Desde 2021, a Folha também envia diariamente um boletim no Telegram, onde leitores têm acesso a notícias contextualizadas e resumos dos fatos mais importantes. Para se inscrever, basta acessar este link.