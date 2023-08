São Paulo (SP)

O presidente Lula (PT) aproveitou a passagem pelo Rio de Janeiro nesta quinta-feira (10) para publicar uma foto descontraída ao lado do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), que imita a capa de "Girl From Rio", single da cantora Anitta lançado em 2021.



Sob um banquinho e em frente a um BRT (Ônibus de Trânsito Rápido), Lula posou para o registro usando óculos escuros e fazendo o gesto de "joinha". No letreiro do veículo aparece o texto: "Lula from Zona Oeste". Já na legenda da publicação, divulgada na conta oficial da presidência no Twitter, Lula escreveu: "BRT from Rio - @eduardopaes feat. Lula"

O mandatário foi ao Rio anunciar uma série de investimentos do governo federal em mobilidade urbana na cidade. Ele também assinou um acordo com Paes para destravar o avanço do projeto de revitalização da zona portuária do Rio.



O single "Girl From Rio" (Garota do Rio, traduzido do inglês) fez parte do primeiro álbum sem músicas em português de Anitta, chamado "Versions of Me". A faixa traz um sample de "Garota de Ipanema", clássico da bossa nova, e em seu clipe, a cantora mostra cenas da vida popular na cidade.



Na capa original da canção, que gerou grande repercussão nas redes sociais, tornando-se meme, a cantora está em cima de um cadeira plástica usando sapato de salto e um biquíni asa delta. Atrás, há um ônibus colorido com o nome da música e da cantora expostos nos letreiros.

A imagem também foi alvo de inúmeras montagens; relembre aqui.