São Paulo

Aos 17 anos, o atacante Endrick, do Palmeiras, acumula feitos impressionantes no futebol. Revelação do Campeonato Brasileiro 2023, e autor de 11 gols, muitos decisivos e belos, a joia alviverde irá jogar pelo Real Madrid a partir da metade de 2024, quando completar 18 anos.

Endrick também possui números fora de série nas redes sociais, reflexo do talento precoce.

No Instagram, possui 6,5 milhões de seguidores. Quase 80% passaram a segui-lo após a estreia pelo Palmeiras, em 6 de outubro de 2022, no triunfo de 4 a 0 sobre o Coritiba, no Allianz Parque, e 36%, ou 2,1 milhões de pessoas, chegaram nos últimos dois meses, depois de ele ser decisivo na reta final do Brasileiro.

Ninguém no elenco palmeirense chega perto de seus números. Dudu, um dos jogadores mais importantes da última década palestrina, tem apenas 2,2 milhões de seguidores no Instagram. O goleiro Weverton, que há anos é uma barreira nas traves palmeirenses, tem 1,9 milhões, e Raphael Veiga, outra peça-chave, 2 milhões.

Na virada histórica do Palmeiras sobre o Botafogo por 4 a 3, no dia 1º de novembro, no Rio de Janeiro, Endrick ganhou 100 mil seguidores no TikTok, e acumula 2,4 milhões na plataforma chinesa.

Endrick ainda está muito distante no Instagram de craques como Cristiano Ronaldo (615 milhões), Messi (496 milhões), Neymar (217 milhões), dentre outros. Luis Suárez, craque do Brasileirão, e um dos maiores artilheiros em atividade no futebol, tem 48,3 milhões.

No entanto, ainda com 17 anos, e sem nem sequer estar atuando na Europa, tem potencial de se tornar um dos maiores astros da bola e das redes sociais. Como comparação, os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo, que jogam no Real Madrid há algumas temporadas e já até disputaram uma Copa do Mundo, possuem 43,6 milhões e 15 milhões, respectivamente

A namorada de Endrick, a modelo Gabriely Miranda, também é popular e possui 351 mil seguidores. O post que os dois publicaram em coautoria assistindo ao jogo do Real Madrid na semana retrasada obteve 1 milhão de curtidas; o da premiação do Brasileirão teve 1,4 milhão de likes.