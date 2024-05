São Paulo

"Quando tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio do que já observamos em outras situações, sobre o impacto que isso terá no comércio local", disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), durante uma entrevista à rádio Band News FM, na terça-feira (14). A fala viralizou nas redes sociais.

Depois ele pediu desculpas.

"Não tive intenção de inibir e nem desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar a reconstruir o nosso Rio Grande. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós e ninguém está livre de errar. Portanto, meu mais sincero pedido de desculpas", disse ele.

Nesta quarta, o governador também foi assunto no X (ex-Twitter) após vídeo mostrá-lo impassível durante anúncio do presidente Lula (PT) em que foi anunciado voucher de R$ 5,1 mil para famílias desabrigadas e a secretaria de reconstrução do Rio Grande do Sul. O evento teve tom de comício em meio à tragédia.

Esses dois episódios reforçaram uma série de críticas que o governador vem enfrentando nas redes sociais. O #Hashtag compilou alguns destaques. Confira.



Estado máximo x Estado mínimo.

Big Brother gaúcho.

Muitos memes surgiram da fala, como o de Jesus Cristo atrapalhando o comércio local.

E o "governador estamos com fome".

O comércio local:

Críticas à gestão de Eduardo Leite.

O governador gaúcho é muito criticado por ter mudado quase 500 normas ambientais em 2019.

Há também críticas à forma como ele agradeceu ao bilionário Elon Musk pela doação de mil antenas ao estado.

"O piá não colabora".

Pressão sobre o eleitor gaúcho.

Eis a dúvida.

Sobram memes sobre Eduardo Leite e seus coletes.

Uma surpresa atrás da outra.