São Paulo

Fosse o protagonismo em memes um esporte profissional, eis um campeonato que Neymar Jr. estaria levando com confortável dianteira desde quinta (30), quando o jogador do saudita Al-Hilal e a atriz Luana Piovani entraram em embate aberto em torno do projeto de lei que visa privatizar áreas do litoral brasileiro.

A atriz usou suas redes sociais para criticar Neymar não só por seu apoio a PEC das Praias —há duas semanas, ele divulgou um projeto junto à incorporadora DUE, que prevê 28 empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas —mas foi, digamos, na "jugular", chamando-o de "péssimo exemplo" como cidadão, pai, homem, marido e companheiro. Ela ainda criticou as habilidades futebolísticas de Neymar falando que "é um jogador que está caindo sempre."

Para tornar o barraco ainda mais rocambolesco, o comediante Diogo Defante entrou no meio se pronunciando contra a PEC e provocando a retaliação de Neymar, que chamou o humorista de "fanfarrão" e "otário":

Desde estão, Neymar está dominando os assuntos do momento nas redes sociais. Nos memes, o jogador é descrito como mais subcelebridade de reality show do que ídolo do futebol, além de ter seus posicionamentos políticos escrutinados.

Vem aí?

Praia dos Moleques...

...de 32 anos.

Carreira.

Ídolo?

Já Luana Piovani é defensora das praias brasileiras e parece contar com o apoio da maior parte da web (ao menos no que tange a PEC).

Quanto mimimi.

Até piadas relacionando a treta com a chegada do prazo final para a declaração do Imposto de Renda estão rolando. Isso porque o jogador foi acusado pela Receita Federal, em 2018, de sonegar tributos no Brasil.

Fim de carreira?

Laços que não se rompem jamais.