São Paulo (SP)

Internautas favoráveis à descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal acompanharam com entusiasmo (e alguma impaciência) a análise do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o tema, retomada nesta tarde quinta-feira (20).



A hashtag #DescriminalizaSTF chegou os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) com trechos virais das falas dos ministros e memes. Correntes contrárias à descriminalização, entretanto, não chegaram aos trending topics no site.

Cinco ministros se manifestaram a favor da matéria e havia a expectativa de que o voto de Dias Toffoli pudesse encerrar o julgamento, iniciado em 2015 pela corte.

As expectativas eram altas, apesar da inquietação com o longo discurso do magistrado.

Nos trechos mais repercutidos de sua fala, Toffoli chegou a argumentar que produtos lícitos como café também são uma droga, disse que usuários não devem ser tratados como deliquentes e relembrou como a proibição da maconha se associa historicamente à criminalização do samba e de religiões afro-brasileiras –o que parecia apontar, aos olhos dos internautas que acompanhavam, para uma decisão favorável.

O ministro, entretanto, encerrou seu discurso defendendo um terceiro entendimento sobre o tema –nem contra nem à favor. Segundo ele, a legislação que trata do assunto é constitucional e já não criminaliza o usuário, ou seja, não tem natureza penal, mas administrativa.



Com isso, o placar segue 5 a 3 pela descriminalização, e o julgamento será retomado na próxima terça (25).



A posição deixou usuários apoiadores da descriminalização confusos e frustrados. "Jogou no colo de outros Poderes", criticou um deles. "Deu o drible da vaca. É o Neymar do STF ", brincou outro.