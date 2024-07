São Paulo

Eleições na França neste domingo (7) surpreendem com esquerda à frente, segundo boca de urna. No X, antigo Twitter, os termos "Vive la France", "Viva a França", "Le Pen" e "Mélenchon" se destacam entre os principais assuntos desta tarde, somando cerca de 200 mil publicações.

Internautas compartilham imagens com as cores da bandeira da França e a máxima da Revolução Francesa: "Liberté, Égalité, Fraternité"; um perfil brinca com o lema e acrescenta "Mbappé", nome do atacante da seleção francesa que teve destaque na última Copa do Mundo.

Alguns perfis veem vitória da esquerda no país como ênfase democrática. "Viva a França! Que belíssima vitória da democracia e da mobilização popular contra a extrema direita! Que sirva de inspiração para todo o mundo", escreveu um perfil, além de compartilhar reprodução da tela "A Liberdade Guiando o Povo", de Eugène Delacroix, que simboliza os ideais da Revolução Francesa.

"Aqui a extrema direita não se cria", publicou outro. Perfis também comemoram recente contenção da direita em outros países, como o México, que elegeu Claudia Sheinbaum a primeira mulher a presidir o país, e o Reino Unido, que elegeu Keir Stamer como primeiro-ministro.

Foto: Chris Delmas/AFP - CHRIS DELMAS/AFP

O perfil de Jean-Luc Mélenchon, líder da coalizão de esquerda, compartilhou vídeos e textos no Twitter dizendo que "[o atual presidente] Emmanuel Macron deve nomear um primeiro ministro da Nova Frente Popular". Mélenchon é figura constante na política francesa há décadas.