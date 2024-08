São Paulo

O Brasil amanheceu de luto neste sábado (17) pela morte de Silvio Santos, dono do SBT e apresentador, que morreu aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia. Entre os principais assuntos do momento no X (antigo Twitter), o termo "Morre Silvio Santos" aparece com cerca de 20 mil menções.

Internautas lamentam a morte de Senor Abravanel, como ele foi batizado, e relembram características marcantes do apresentador, como sua habilidade de rir de si e dos outros. "Não morre Silvio Santos. Ele está vivo em nossos corações", escreve um perfil no X.

Silvio Santos passa pela plateia repleta de pompons - Roberto Nemanis/SBT

"Que sentimento estranho saber que dessa vez é verdade", publicou um internauta. "O melhor presidente da história que não tivemos", diz outro, em menção à atuação política do apresentador em 1989.

Internautas também comentam programação do SBT, responsável por trazer programas de sucesso, como "Chaves", "Chapolin", "Carrossel", "Eu, a Patroa e As Crianças", entre outros, à televisão aberta. "Fui feliz por causa dessa emissora". Outros brincam: "Todo mundo concorda que a herança do Silvio Santos tem que ficar para a Maísa e o Celso Portiolli, né?"

Entre publicações emotivas, alguns comentam a postura do SBT na manhã após a morte. Enquanto outros canais de televisão, como a TV Globo, homenagearam o apresentador, o próprio SBT manteve sua programação com desenhos infantis.

"Morre Sílvio Santos e nenhum selo da emissora do lado da tela com um luto. Tem direção aí?", diz um tuíte. A ordem de não preparar material para quando morresse foi do próprio Silvio Santos, que considerava que obituário antecipado da emissora poderia trazer azar.

"Não passar tristeza, não impedir a diversão da criançada. Claro que no dia de sua partida a vida seguiria 'normalmente' na programação do SBT. Tá passando Sábado Animado", escreve outro.