São Paulo (SP)

Embora habituados com turbulências e ameaças desde que Elon Musk assumiu a gestão do X em 2022, tuiteiros experimentam certo choque de realidade nesta sexta-feira (30) depois que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da rede social no Brasil.



A decisão não tem efeito instantâneo e deve se concretizar nas próximas horas à medida que as operadoras de internet e as empresas intimadas forem formalmente notificadas.

Assim, como se estivessem em um navio prestes a afundar, internautas passaram a fazer publicações de despedida sob a frase ‘Adeus, Twitter’, que chegou a mais de 100 mil menções até a tarde desta sexta (30).



Um trecho do filme "Titanic", aliás, em que músicos se recusam a parar de tocar enquanto a embarcação histórica empena, foi um dos mais compartilhados.

"É uma m...., mas é meu lar."

Alguns fazem o velório da rede.

'Tantos anos de amargura destrutiva.'

E depois, para onde? O termo "Bluesky" foi parar nos assuntos mais comentados da rede. Até a noite desta sexta, é a plataforma concorrente ao X mais mencionada entre os internautas, com cerca de 35 mil menções.

Criada pelo confundador do Twitter Jack Dorsey, a rede parece emular, ao menos em sua interface, o X, com alguns diferenciais como o número de caracteres permitido por postagem. Em abril, ela viveu um boom de usuários em consequência do embate de Musk com a Justiça brasileira.

O #Hashtag listou outras alternativas.