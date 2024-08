Brasília

A final do futebol feminino entre Brasil e Estados Unidos marcou o último sábado das Olimpíadas de Paris-2024. Enquanto as jogadoras se enfrentavam em campo, a torcida enlouquecia nas redes sociais.

Para internautas, o pior adversário da seleção não vestia azul. A arbitragem da partida foi alvo das reclamações desde o primeiro tempo, com um gol do Brasil anulado após um impedimento marcado para Ludmila. E também quando as jogadoras pedirem pênalti em um lance com Adriana na área, que não foi marcado. As americanas venceram a partida por 1 a 0.

Também não faltaram trocadilhos com o nome dos nossos rivais. Nas redes, não demorou para "Estados Unidos" virar "Roubados Unidos", "Estragados Unidos" ou "Dopado Unidos".

Sobrou até para o ator Tom Cruise, que estava no estádio acompanhando o jogo e apareceu sorrindo diversas vezes durante a transmissão da partido. A celebridade automaticamente virou alvo da indignação da torcida brasileira que assistia aflita ao sofrimento da seleção em campo:

Depois que as americanas fizeram um gol, o clima ficou mais tenso, e a torcida começou a se desesperar com a possibilidade das brasileiras não conseguirem o tão sonhado ouro olímpico.

Mesmo sem o primeiro lugar, as brasileiras sobem ao pódio para receber a medalha de prata, e nas redes ficou um misto de festa e tristeza: