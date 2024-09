São Paulo

Em contraste com os encontros anteriores entre candidatos à prefeitura de São Paulo, o promovido pelo SBT na manhã desta sexta (20) correu de maneira tranquila. Apesar de pequenos atritos entre os participantes, os participantes evitaram o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que ficou isolado desde o primeiro bloco. As expectativas de pancadaria e "Programa do Ratinho" não se concretizaram. Para a tristeza dos internautas.

Nas redes, espectadores também tiraram sarro do horário de exibição do programa: "Logo depois do Bom Dia e Cia".

Após o episódio da cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal no debate da TV Cultura, o candidato do PSDB foi um dos destaques do primeiro bloco, com gafe em que disse que "defende agressor de mulheres há 25 anos" e com a homenagem prestada a Silvio Santos.

Marçal foi aparentemente isolado pelo adversários no primeiro bloco e, ao final, disse que agora irá mostrar "sua melhor versão", já que o público "já conhece sua pior". A estratégia não agradou internautas, que esperavam ânimos mais exaltados. Segundo a pesquisa Datafolha desta quinta-feira (19), seguem empatados à frente Ricardo Nunes (MDB), com 27%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 26%. Pablo Marçal (PRTB) manteve-se com 19%.

A candidata do Novo, Marina Helena, também chamou atenção pela repetição de chavões contra a esquerda, citações à Venezuela e "cabide de empregos". No Bluesky, ganhou a alcunha de "tia do Zap".