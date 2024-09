São Paulo (SP)

A expulsão de Pablo Marçal (PRTB) e a agressão sofrida pelo marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB) se tornaram os assuntos mais comentados nas redes em torno do debate no canal Flow entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado nesta segunda-feira (23).

Nos minutos finais do programa, até então majoritariamente elogiado por internautas em razão do formato que minimiza confrontos diretos entre os postulantes, Marçal recebeu três advertências e foi expulso do estúdio pelo apresentador Carlos Tramontina.

Logo após a decisão, houve um tumulto que culminou numa agressão por parte de um dos assessores de Marçal ao marqueteiro de Nunes, Duda Lima. Segundo Tramontina, Lima saiu sangrando do local.

Internautas no Bluesky acusam Marçal de promover a confusão como estratégia eleitoral para chamar atenção para a sua candidatura e descreveram as cenas como "lamentável" e "baixaria".

"Marçal quebrou as regras do debate três vezes, foi expulso e criou uma confusão. Sabe o que ele vai fazer? Dizer que foi censurado e colocar uma fita ridícula na boca", escreveu um internauta.

Por outro lado, usuários destacaram a postura de Tramontina durante o tumulto, descrita como elegante e firme. Ele também foi chamado de "craque do jogo" em meme.

O formato do debate no Flow, transmitido somente na internet, vinha sendo bem recebido por internautas, justamente por permitir aos candidatos somente responder a perguntas de eleitores e especialistas, sem confrontos diretos uns com os outros.



O episódio de violência desta segunda é o segundo a ocorrer em uma debate entre postulantes à Prefeitura da capital paulista nesta corrida eleitoral. Em 16 de setembro, Marçal foi agredido com uma cadeirada por José Luiz Datena (PSDB) durante programa da TV cultura; a cena virou meme.

Outros momentos do programa também foram comentados nas redes.

Respondendo à pergunta de um morador da cidade sobre acolhimento a migrantes, Datena exaltou a miscigenação brasileira, afirmando que o Brasil é o único país do mundo onde o processo de mistura entre raças "deu certo" e que ao que o Brasil tem de maior riqueza" e disse que o país "sempre foi visto como acolhedor".



"O Brasil é o único país do mundo onde a miscigenação das raças deu certo. A mistura de raças no Brasil foi tão importante que deu origem ao que o Brasil tem de maior riqueza [...]: o que o Brasil tem de melhor é você, é gente. E o Brasil sempre foi visto como um país acolhedor", afirmou o candidato.



Ele também destacou o exemplo de nordestinos que ajudaram a erguer prédios e casas na cidade e defendeu a acolhida a estrangeiros.

Internautas chegaram a apelidar o candidato de "fake do Gilberto Freyre", em referência ao sociólogo autor de "Casa Grande e Senzala",

A candidata do Novo Maria Helena foi chamada novamente de "tia do Zap" por repetir chavões contra e esquerda e fazer citações à Venezuela, ao PT e ao governo Lula.



Em um dos trechos, ela cobrou que o governo Lula fosse exigido em relação ao combate da dengue de epidemia da mesma forma que o governo Bolsonaro durante a gestão da epidemia de coronavírus.



"Onde estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil?", disse a candidata, indagando se as pessoas "estão chamando Lula também de genocida". "Cadê as vacinas que não chegaram a tempo?", questionou.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi questionado sobre quais ações pretende fazer para melhorar as ações da população com deficiência em São Paulo. Em um trecho da resposta que repercutiu na internet, ele afirmou as ações da prefeitura incluem até tirolesa para pessoas com mobilidade reduzida.