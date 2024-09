São Paulo

"Viralizar e vir ao Brasil para um evento de literatura não estava nos planos para 2024", conta Courtney Henning Novak, criadora de conteúdo literário. Os planos mudaram após viralizar com a pergunta: "Por que não me avisaram que esse é o melhor livro já escrito?". O livro ao qual se referia é o clássico brasileiro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis.

A publicação tomou proporções inesperadas. Courtney se assustou, achou que tinha algo errado, diz ao #Hashtag. Mas constatou que tinha sido atingida por uma "brazilian wave", onda brasileira, com interações "surpreendentemente positivas". "Todos na internet poderiam aprender a se comportar como os brasileiros… Pelo menos os brasileiros no #BookTok", brinca.

Influenciadora americana Courtney Novak, que viralizou com vídeo em que comenta a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas - Bruno Santos/Folhapress

O vídeo acumula mais de 1 milhão de visualizações em seu perfil no TikTok e foi reproduzido por muitas outras. Após a publicação, a procura pela obra de Machado de Assis teve pico de buscas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, segundo o Google Trends. A edição traduzida por Flora Thompson-Deveaux esgotou em várias livrarias.

Courtney conta que o desafio de leitura em que lê uma obra de cada país, em ordem alfabética, é a sua "musa" literária. "A ideia me veio quando estava presa no trânsito em Los Angeles. Depois que comecei, fiquei obcecada. Tem muita literatura incrível no mundo, eu não deveria ficar lendo apenas suspenses americanos."

Ela acredita que americanos têm preconceito com literatura estrangeira, bem como com filmes em que têm que ler legendas, pois estão acostumados a ler e assistir às mesmas produções sempre. "Quando eu li ‘Memórias Póstumas’ fiquei indignada, há esse gênio absoluto que deveríamos estar celebrando ao redor do mundo e a maioria dos americanos nunca ouviu falar dele. Somos nós que perdemos", constata.

"A literatura americana fica muito restrita à ‘jornada do heroi’, que segue uma estrutura muito fixa", avalia. "O que li do Brasil, até o momento, foi diferente. Com Machado de Assis, eu senti como se estivesse sentada bebendo com um amigo e ele tinha piadas incríveis e um jeito muito único de contar histórias".

Tendo "Memórias Póstumas de Brás Cubas" como porta de entrada, Courtney passou outras leituras brasileiras à frente de seu desafio. Já leu "Dom Casmurro" — "Capitu não traiu", defende —"A Hora da Estrela", de Clarice Lispector, e atualmente está percorrendo a jornada do herói, mas sem caráter, com "Macunaíma", de Mário de Andrade.

A influenciadora começou a fazer aulas particulares de português e almeja, um dia, ler Machado no original.

Ainda na letra "C" de seu desafio de leitura, Courtney diz que reflete e pesquisa muito sobre as obras que escolhe para cada país, além de pegar dicas nas redes. "Esse é o meu projeto e eu faço porque gosto. Não quero que ninguém dite o que eu deveria ou não ler. Acho que a leitura deve ser divertida, algo que nos motive."

O gosto da booktoker (aqueles que usam a rede da Bytedance para falar de livros) por literatura vem da infância. Lembra-se de pegar o livro "Beezus e Ramona: Esta Caçula É Uma Pestinha", de Beverly Cleary, das mãos de sua mãe quando criança e dizer algo como "deixa que daqui eu sigo sozinha", de tão empolgada que estava com a leitura.

Questionada sobre qual seria a melhor forma de trabalhar literatura entre jovens para despertar o hábito, ela reflete: "Acho que os professores não deveriam fazer os alunos se sentirem mal se eles odiarem um livro, mesmo que seja clássico. Eu mesma odiei ‘Annie John’, de Jamaica Kincaid, quando estava na escola. Revisitei a leitura depois de adulta e, hoje em dia, amo."

"São sempre perguntas muito chatas como ‘qual é o clímax’, ‘quem são os personagens principais’, dissecando o livro de um jeito desinteressante. Que tal ‘você gostou?’, ‘por que?’. No meu clube de leitura as discussões mais interessantes sempre acontecem quando a maioria de nós não gostou do livro", diz, rindo.

Com (literalmente) um mundo de leituras pela frente, Courtney também vê o que unifica todas elas. "Somos todos humanos vivendo no mesmo mundo. Sofremos das mesmas inseguranças, falhas de comunicação e essa tendência de levar tudo pelo lado pessoal", reflete. "Vivemos experiências muito diferentes, mas, ainda assim, estamos todos vasculhando nosso caminho pela mesma bagunça que é a vida".

Courney participa do 3º Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, em uma mesa neste sábado (21), às 19h.