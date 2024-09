São Paulo

Gusttavo Lima teve a prisão decretada nesta segunda-feira (23), e os usuários do TikTok logo trataram de criar conteúdo sobre o caso.

Em vídeos virais, com milhões de visualizações, o cantor aparece entoando seu bordão "o Embaixador chegou" em montagens que o colocam em cenários de penitenciárias.

A Justiça de Pernambuco determinou a prisão preventiva (sem prazo definido) do cantor por suspeita de que ele tenha ajudado dois foragidos da Operação Integration, ação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, a ficarem fora do país.

A operação também envolve a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que teve a soltura determinada pela Justiça ontem.

Em alguns vídeos virais, o cantor e a influencer aparecem em montagens dividindo cela. Em um deles, foi usada a cena em que a rainha dos memes Nazaré Tedesco, personagem de Renata Sorrah, descobre que Maria do Carmo, interpretada por Susana Vieira, também foi presa, na novela "Senhora do Destino" (2004).

Um dos vídeos aponta que a eventual prisão do cantor traria o próprio "Cela in Rio", em alusão ao Rock in Rio, já que além de advogada, Deolane já se arriscou como cantora e DJ.

Em outras postagens, os usuários imaginam como seria o artista cantando para os policiais e os detentos.

Em nota, a defesa do artista afirmou que a decretação da prisão é injusta, que ele é inocente e que tomará as medidas cabíveis. "O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana".

Enquanto o caso vai ganhando maior dimensão, os usuários do TikTok continuam fazendo vídeos sobre a situação policial.