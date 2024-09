São Paulo

Uma publicação que retrata os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo como personagens do Chaves viralizou nas redes sociais. Em uma montagem, Tabata Amaral (PSB) aparece caracterizada como Chiquinha, Guilherme Boulos (PSOL) como Quico, Ricardo Nunes (MDB) como Seu Madruga e José Luiz Datena (PSDB) como Nhonho. Ao fundo, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) aparece caracterizado como Chapolin Colorado com seu bordão "Não contavam com minha astúcia".

O próprio candidato compartilhou a imagem em suas redes sociais no dia 3 de setembro de 2024.

Marçal tem utilizado os debates entre candidatos e participações em podcasts para dizer que os demais candidatos são "a turma do Chaves", enquanto ele se identifica como o Chaves e o Chapolin, porque seria o personagem principal. "Ele que escreve o roteiro, ele que determina o que acontece. Os caras estão possessos comigo porque eles escrevem o roteiro e eu não sigo", disse em participação no podcast PodCastro.

No TikTok, diversos perfis com poucos seguidores publicam vídeos similares. Os mesmos vídeos são encontrados em perfis pequenos do Instagram e Youtube. Um dos mais compartilhados é um trecho exibido durante o debate entre candidatos promovido pela TV Gazeta e o canal My News, em 1º de setembro de 2024. Nele, Pablo Marçal diz que "isso aqui é um 'cirquinho' armado, mas eles não contavam, nem o Seu Madruga, nem a Chiquinha, ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil".

Em agosto, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão dos perfis de Marçal em redes sociais ao considerar que os concursos de cortes promovidos pelo candidato do PRTB, que remuneram quem consegue mais visualizações para seus vídeos, seriam abuso de poder econômico e levariam a desequilíbrio na disputa eleitoral.

Cortes são vídeos curtos que prendem a atenção e com potencial para rapidamente viralizar nas redes.

O TikTok proíbe anúncios políticos no Brasil. Entretanto, mais de cem vídeos impulsionados em que Marçal promete prêmios em dinheiro para quem viralizar cortes de vídeos promovendo sua imagem, além de propaganda com pedidos explícitos de voto no ex-coach, circularam no TikTok entre 1 de maio e 16 de setembro. Os anúncios pagos tiveram mais de 1 milhão de visualizações.

A deputada federal e candidata do PSB à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, ajuizou uma ação eleitoral contra Marçal pedindo a condenação do influenciador por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação na noite de quarta-feira (18).