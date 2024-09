São Paulo

Se você usou as redes sociais na última semana, provavelmente viu o meme "que Xou da Xuxa é esse?!". A garotinha de 11 anos, indignada por não conseguir participar do programa da Rainha dos Baixinhos, da TV Globo, é Patrícia Freitas Veloso Martins.

No vídeo, a menina é entrevistada por um repórter no meio de outras crianças e esbraveja: "Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse?". Ao fim, ouvem-se gritos de apoio.

Patrícia Freitas Veloso Martins, a menina do meme do 'que xou da Xuxa é esse' - Arquivo pessoal e Reprodução/TV Globo

O meme veio à tona com a série "Pra Sempre Paquitas", do Globoplay, com imagens de arquivo de 1988. Na busca pela então menina, foram surgindo pessoas que diziam ser a fã mirim de Xuxa. Mas Renata Eliza, 44, não teve dúvida de quem era. "Minha irmã sempre foi muito visceral e articulada. Ela sempre teve o dom da comunicação", disse nas redes.

Renata afirma que ela e a irmã amavam o programa da Xuxa e que estavam juntas no episódio que, 36 anos depois, virou meme.

O comportamento de Patrícia não é em vão. Ela é a mais velha de três filhas de sua mãe, Lisete. Nas redes sociais, a irmã Renata já revelou que a via como ídolo quando criança: "Como sofri quando ela ficou mocinha e não queria mais brincar comigo".

Botafoguense, casada e moradora de São João de Meriti (RJ), Patricia hoje com 47 anos é mãe de um garoto de 9 anos.

Nas redes sociais, a irmã Renata a descreveu como amiga, confidente e exemplo de mulher guerreira.

"Nos tornamos adultas, esposas, mães e nosso tempo juntas não são mais os mesmos, mas ainda sim temos um grande amor uma pela outra, respeito, amizade e cumplicidade", escreveu.

A forma como a menina se expressou à época despertou a curiosidade de anônimos e famosos e muitos memes.