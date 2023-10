A Casa de Antonia é um dos meus endereços favoritos atualmente. Um lugar para se tomar um drinque a qualquer hora do dia acompanhado de petiscos gostosos e variados. Também indicado para um almoço no meio do expediente ou para um jantar com amigos.

A casa abre no café da manhã e segue até a noite, sem interrupções, inclusive aos sábados e domingos. E ainda fica na Paulista, no Conjunto Nacional. Ou seja, depois daquela caminhada dominical pela avenida, é o destino perfeito para um relax nas confortáveis mesinhas do salão. Já passei lá para tomar uma tacinha e foi um momento de grande contentamento. Recomendo. Difícil é resistir ao balcão lotado de guloseimas.

O que: A Casa de Antônia veio de Curitiba pelas mãos da chef Andrea Vieira e faz uma cozinha clássica mas com um toque autoral em cada prato. A casa é famosa pelas tortas, e faz jus com sabores variados, incluindo uma de bobó de camarão coberta com farofinha de dendê. Mas há também pratos com massas, carnes, aves e pescados.

Comes: o Pot Pie (R$ 52) traz carne cozida lentamente em cerveja coberta com massa folhada. Os mariscos em molho marinara (R$ 42) também são deliciosos. Mas meu vício são as fitas da casa (R$ 32): batatinhas fritas tão finas e delicadas, e que chegam acompanhadas de maionese de beterraba.

Bebes: destaque para a carta de coquetéis autorais, com opões bem-feitas e que atendem a todos os paladares, com drinques que variam do seco ao adocicado. Destaque para o ótimo Pagu (R$ 40), feito com cachaça, limão siciliano, xarope de flor de sabugueiro, basílica e absinto. O Suassuna (R$ 42) também encanta com a composição de Jerez & camomila, vermute, Gin, Licor 43 e bitter de cacau.

Onde: Conjunto Nacional, na av. Paulista, 2.073, Cerqueira César. O acesso é feito pela Livraria Cultura, mas em breve deve ser inaugurada uma entrada independente pela alameda Santos.