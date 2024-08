Lá vamos nós para mais uma frente fria nesse final de semana! Mas o negócio é aproveitar e curtir. E nada melhor que um suflê quentinho acompanhado de uma taça de vinho para dar aquela aquecida. Agora, imagina quatro!

Pois é, o Chez Amis, aquela casinha aconchegante no comecinho da Haddock Lobo, segue até o dia 20 de setembro com a "Temporada do Soufflé". São três suflês salgados e um doce, assinados pela chef Marciele Médice. O menu pode ser harmonizado com vinhos ou mocktails, coquetéis sem álcool criados pelo chef de bar Rafael Rodrigo. Custa R$ 159 e inclui a harmonização.

Meu favorito foi o suflê de espinafre, servido com uma taça de Chianti. Segue abaixo o menu com as harmonizações oferecidas. Ah, e não deixe de provar o bolinho de costela bovina servido com molho de cerveja preta, uma beleza!

Temporada do Soufflé do Chez Amis traz menu com quatro pratos harmonizados com vinhos ou coquetéis não alcoólicos - Divulgação

• Soufflé de cenoura

Vinho Lomas del Marqués, Rioja (Espanha) ou mix de cítricos, com toranja e finalizado com cordial de pimenta do Nepal.

• Soufllé de cogumelo

Vinho Grandier Bordeaux (França) ou mocktail de caju e amêndoas.

• Soufflé de espinafre

Vinho Chianti Colli Senese (Itália) ou mocktail com maracujá, tangerina e hortelã.

• Soufllé de baunilha com gelato de pistache

Vinho Colheita Tardia, malvasia e moscato (Brasil) ou mocktail de frutas com romã, amora e cranberry.

Soufllé de baunilha com gelato de pistache servido no Chez Amis, em São Paulo - Divulgação

A "Temporada do Soufflé" do Chez Amis é servida durante os jantares de segunda a domingo e nos almoços aos finais de semana e feriados e vai até 20 de setembro. Recomenda-se fazer reserva.

Chez Amis

R. Haddock Lobo, 74, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 3129-4930