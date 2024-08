Brasilidade está na moda. Tanto se fala no tema que o risco de se cair no clichê é grande. Mas a chef Bel Coelho sabe das coisas. Estudiosa da cultura e dos ingredientes nativos do nosso país, apresenta em seu novo restaurante uma cozinha que vai além do famigerado pudim de cumaru. O Clandestina entrega pratos criativos que mesclam diferentes culturas, onde os ingredientes brasileiros aparecem em combinações certeiras, nada de criações esdrúxulas que mais espantam os comensais.

Pratos do restaurante Clandestina, nova casa da chef Bel Coelho, em São Paulo - Laís Acsa/Divugação

A nova casa ocupa o lugar onde funcionou o Chef Vivi, na Vila Madalena, uma simpática casinha marcada por janelas na fachada. "O Clandestina propõe uma viagem pelo Brasil com receitas pensadas para compartilhar e experimentar, no prato, a rica biodiversidade e todos os sabores dos biomas brasileiros", resume Bel Coelho. Conjecturas à parte, o fato é que a cozinha da Bel está mais deleitável, harmoniosa, inspiradora.

O Mix de castanhas com gengibre, pimenta baniwa e pacová (R$ 25) é um ótimo acompanhamento para alguns drinques antes de se começar a refeição. O Quero Quero é uma versão singular do Old Fashioned e leva bourbon, cachaça de amburana, limão e angostura. Para algo mais leve, prove o Bossa, uma variação do Fitzgerald mas com acerola com amburana. A carta de drinques foi criada pela competente Step Marinkovic e traz drinques clássicos e autorais.

Tiradito de melancia com ponzu de tucupi e ervas frescas do restaurante Clandestina, em São Paulo - Laís Acsa/Divugação

Quer frescor? O Tiradito de melancia com ponzu de tucupi e ervas frescas (R$ 42) traz as fatias de melancia com textura mais firme, você nem vai sentir falta do pescado. Para sabores mais pungentes, prove o Tempurá de pimenta de cheiro com beijú, camarão e molho picante de bacuri (R$ 53) ou o Guioza de pato com tucupi e azeite de pimentas brasileiras (R$ 53) e não tenha vergonha de raspar o prato, que traz um molho potente e irresistível.

Quer se surpreender? Peça o Repolho assado com bok choy sobre purê de grão-de-bico com missô de cacau e molho picante de castanha-de-caju (R$ 55). Talvez o prato mais excitante do cardápio seja vegano, que beleza.

Dentre os principais, o Peixe do dia com salada de erva doce, farofa de farinha d’água e molho de vatapá (R$ 89) traz leveza com sabores marcantes. Outra sugestão é o Miniarroz de costela de gado curraleiro com jiló empanado na farinha, bem crocante (R$ 86). Quem chefia a cozinha quando a Bel não está presente é a Gabriela Morais, que garante a saída de pratos equilibrados e saborosos, com o tempero na medida –incluindo o sal, tão rarefeito nos restaurantes ultimamente.

Para encerrar essa refeição com doçura, as dicas são a Banana brûlée, com requeijão cremoso, doce de leite, espuma de chocolate e paçoca (R$ 38) e a Torta de queijo com baunilha do Cerrado e calda de jabuticaba (R$ 39). Os pratos são todos compartilháveis, incluindo as sobremesas – mas essa torta de queijo eu sugiro pedir uma só para você, vai por mim.

Fachada do restaurante Clandestina, onde funcinava o extinto Chef Vivi, na Vila Madalena, em São Paulo - Laís Acsa/Divugação

Clandestina

Rua Girassol, 833, Vila Madalena. Telefone: (11) 97617-9154

Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 17h. Segunda: fechado.