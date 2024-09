Quinta-feira. Chego às 19h30 e o Santana Bar já se encontra lotado. Parece que 'sextou' mais cedo na simpática casinha da rua Joaquim Antunes, em Pinheiros. Uma rua tranquila, residencial, fácil até para estacionar o carro – mas como ir dirigindo quando se vai a um bar? Fui de metrô e aproveitei para dar uma breve caminhada pelas ruas do bairro.

Gabriel Santana, o premiado barman e proprietário da casa, sabe das coisas. Cria cartas com drinques elaborados, apresentações impactantes e combinações certeiras mas nunca óbvias. Não à toa, foi recentemente eleito o bartender do ano pelo júri da Folha. Santana já coleciona duas vitórias no World Class, principal competição mundial de bartenders, tendo vencido na Suíça, em 2017, e no Brasil, em 2019. Hoje tem dois bares em São Paulo – o Santana e o Cordial, este segundo um bar bom e barato localizado no centro da cidade. A novidade é sua terceira casa, Oti, aberta há poucos dias em Ipanema, no Rio de Janeiro.

Mas voltemos ao Santana Bar. Sua carta atual, feita em colaboração com a equipe, foi inspirada no teste inglês 16 Personalities, de onde ele extraiu nove novos drinques baseados nas características comportamentais desses perfis. Assim temos os drinques Empreendedor, Animador, Cônsul, Prático, Ativista, Apoiador, Lógico, Explorador e Misterioso.

Comecei com o Apoiador (R$ 42), feito para "Idealistas serenos e místicos, porém muito inspiradores e incansáveis". Um drinque translúcido que é quase um café da manhã. Utiliza mamão papaia, iogurte grego, limão siciliano, pimenta jamaicana e tem como base a vodca. Um yogurt punch clarificado. Surpreendente.

O Cônsul (R$ 47), inspirado na personalidade de "pessoas extraordinariamente atenciosas, sociáveis e populares, sempre prontas para ajudar" mexe com todos os sentidos. O copo baixo lembra uma xícara e chega acompanhado de um bule que libera uma fumaça que sugere maior percepção do defumado do whisky mas traz notas de café. Na colher apoiada na borda do copo, um espuma de abacaxi com baunilha do cerrado confere notas frutadas à bebida.

Consegue ser ainda mais surpreendente o Lógico (R$ 60), inspirado em inventores criativos. Traz rum Zacapa 23, cordial de abacate e uma nuvem de água de tomate que, apoiada em um suporte que acompanha o copo, vai se liquefazendo e dando um perfil mais salgado ao drinque.

Fechei a sequência com o Misterioso (R$ 47): Don Julio Blanco, gergelim preto, vinho Malbec e tinta de lula, além de um inusitado carvão de limão, criado em parceria com o Metzi restaurante, que vai se desmanchando e transformando o drinque, às vezes mais salino, outras mais adocicado. De fato, misterioso.

Para acompanhar criações tão elaboradas, foi chamado outro craque: Fábio Moon, do Izakaya Kuromoon, que montou um cardápio com oito opções de petiscos originais e muito saborosos. Tem de biscoito de parmesão com kimchi (R$ 29) a chips de nori vegano (R$ 31). Para grandes fomes, o Club Sandwich de camarão (R$ 59) cumpre a função com louvor. Mas se você tiver que escolher apenas uma opção, sugiro fortemente o tartare de carne (R$ 49). As bolotas de carne crua são bem temperadas e vêm sobre ninhos de batata palha crocante que lembram fios de macarrão. Sobre elas, ciboulette finamente picada. Sem dúvida, um dos melhores tartares de carne da cidade – se não, o melhor.

Santana Bar - mapinha aqui

Rua Joaquim Antunes, 1026, Pinheiros

São Paulo/SP Tel.: (11) 99631-1026