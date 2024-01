Um grande consórcio internacional com participação brasileira apresentou na semana passada a medição da taxa de expansão do Universo baseada na mais vasta observação de supernovas distantes. O resultado é consistente com o modelo cosmológico padrão, mas não exatamente, o que dá margem para hipóteses alternativas em que a misteriosa energia escura, que hoje domina o crescimento do cosmos, possa variar com o tempo.

É um mistério que se arrasta desde 1998, quando astrônomos usando dados de 52 supernovas em galáxias distantes avançaram a ideia de que a expansão do Universo, ao contrário do que se imaginava, estava em aceleração, graças a uma força misteriosa, a tal energia escura. Pela descoberta, Adam Riess, Saul Perlmutter e Brian Schmidt ganharam o Prêmio Nobel em Física de 2011.

Expandindo em muito o catálogo original de supernovas, a Dark Energy Survey (DES) cobriu um oitavo do céu com uma câmera de 570 megapixels construída pelo Fermilab, em Illinois (EUA), e instalada no Telescópio Victor M. Blanco, no Chile. As observações reuniram 1.499 supernovas do tipo Ia, úteis aos astrônomos porque são resultado do colapso de uma anã branca (um cadáver estelar de baixa massa) que consome matéria de uma companheira vizinha até atingir massa crítica e explodir violentamente.

Exemplo de uma supernova descoberta pela Dark Energy Survey e sua galáxia correspondente, a 600 milhões de anos-luz da Terra - DES Collaboration/NOIRLab/NSF/AU

Como a massa crítica é sempre a mesma, todas as supernovas Ia têm o mesmo brilho, o que as torna perfeitas para estimar a distância até elas –quanto menos brilho aparente, mais longe estão. Esse dado é associado à distorção da luz das galáxias que abrigam essas supernovas, causada pela velocidade de afastamento delas com relação à Terra. Quanto maior a velocidade de recessão, mais os raios de luz são "esticados", desviando-os para o vermelho.

Juntando tudo, os astrônomos podem estimar distância e velocidade de afastamento a variadas profundidades, o que permite construir um mapa da história da expansão do Universo desde o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos.

Os resultados foram apresentados na 243ª Reunião da Sociedade Astronômica Americana e em artigo submetido ao Astrophysical Journal. Trata-se do mais vasto estudo do tipo com supernovas e ele segue sendo compatível, dentro da margem de erro, com o modelo padrão da cosmologia, que supõe que a densidade da energia escura no espaço seja constante ao longo do tempo. Assim, conforme o espaço se expande, e a densidade de energia escura se mantém, a quantidade total dela aumenta e seus efeitos passam a ser mais pronunciados nas grandes escalas, a ponto de reverterem a freada da expansão causada pela gravidade e iniciar um processo de aceleração.

Ocorre que, embora o modelo padrão seja compatível com o novo resultado dentro da margem de erro, ele não é um encaixe exato. É possível que a discrepância exija um novo modelo, que trate a energia escura não como constante, e sim como algo que varia ao longo do tempo. Mas, para saber se esse é mesmo o caso, será preciso uma investigação ainda mais vasta e precisa do céu profundo, algo que deve vir com telescópios de próxima geração como o Observatório Vera Rubin, que deve ter sua primeira luz em 2025, e o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, a ser lançado pela Nasa em 2027.

