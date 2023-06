Acontece nas noites de sexta-feira (30), sábado (1º), às 21h, e domingo (2), às 18h, no Sesc Santana, em São Paulo, o show de lançamento de "Vestido de Amor", décimo álbum de estúdio do cantor e compositor paraibano Chico César.

Gravado na França e lançado nas plataformas digitais em setembro de 2022, "Vestido de Amor" traz 11 faixas que passam pela rumba, forró, reggae, samba, morna, calipso, coco e rock, conectando musicalmente a África ao Nordeste do Brasil.

O compositor e cantor Chico César - Divulgação/Ana Lefaux

Em "Vestido de Amor" o amor serviu de mote para as letras de todas as canções do álbum, com exceção da que foi escrita pelo artista para o reggae de protesto "Bolsominions", música apresentada em agosto de 2020, durante uma transmissão ao vivo na internet.

Atenção! Os ingressos para os shows que estavam disponíveis no aplicativo Credencial Sesc SP, na CRD (Central de Relacionamento Digital) e presencialmente nas bilheterias das unidades do Sesc estão esgotados. Cuidado, não compre ingressos de cambistas, além de mais caros eles podem ser falsos.

SHOW LANÇAMENTO ÁLBUM ‘VESTIDO DE AMOR’

ARTISTA Chico César

QUANDO Sexta-feira (30) e sábado (1º), às 21h; domingo (2), às 18h

ONDE Sesc Santana, av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana, São Paulo, tel. (11) 2971-8700

QUANTO De R$ 15 a R$ 50 (ingressos esgotados)