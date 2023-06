Terá início nesta quarta-feira (14), às 16h, no teatro Prudential, no Rio de Janeiro, a série de shows vespertinos, Sessão da Tarde Musical, com a cantora paraense Jane Duboc.

A proposta do projeto é oferecer a alternativa do horário das 16 horas, beneficiando o público que prefere voltar para casa cedo.

A cantora Jane Duboc - Divulgação

Até dezembro, artistas consagrados e jovens talentos da música brasileira vão se revezar no projeto mensal.

Nina Wirtti, Áurea Martins, Zé Luiz Mazziotti e Ana Costa são alguns dos nomes já confirmados na Sessão da Tarde Musical, que apresentará artistas em shows intimistas no intuito de resgatar canções que escreveram a história da MPB.

A programação terá temas variados: homenagens a Marlene (1922-2014), Dick Farney (1921-1987), Jamelão (1913-2008) e Burt Bacharach (1928-2023); canções imortais de filmes; e gêneros musicais diversos como valsas, choros e serestas. Durante as apresentações, os artistas contarão histórias e curiosidades sobre o repertório e o homenageado.

A primeira convidada da série Sessão da Tarde Musical, a cantora Jane Duboc, interpretará na quarta-feira que estreia o projeto canções de filmes marcantes como "As Time Goes By", do clássico "Casablanca", e "Moon River", do filme "Bonequinha de Luxo", além de algumas músicas de Burt Bacharach e algumas canções de sucesso da artista como "Besame" e "Valsa dos Clowns". Neste show, Jane Duboc tocará violão e teclados e estará acompanhada do baixista Jefferson Lescowich.

Em julho, será a vez da cantora Nina Wirtti comemorar o centenário da artista das artistas, Marlene, com um repertório que vai passear pelos sucessos de uma das mais emblemáticas rainhas do rádio. Já em agosto, o cantor Zé Luiz Mazziotti apresentará um show de tributo ao pianista e cantor Dick Farney, com canções como "Marina", "Copacabana" e "Alguém como Tu".

Nos outros meses já estão confirmadas Áurea Martins e Ana Costa, com o repertório eternizado por Jamelão, um show dedicado a Dolores Duran e um especial fechando o ano do projeto.

Bons shows!

SHOW SESSÃO DA TARDE MUSICAL

ARTISTA Jane Duboc

QUANDO Quarta-feira (14), às 16h

ONDE Teatro Prudential, r. do Russel 804, Glória, Rio de Janeiro, tel. (21) 3553-3557

QUANTO De R$ 45 a R$ 90